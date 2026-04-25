Leon XIV przyjął na audiencji delegację Europejskiej Partii Ludowej, najliczniejszego ugrupowania Parlamentu Europejskiego. Przestrzegł przed podziałami, populizmem, elityzmem i ideologizacją. „Każda ideologia fałszuje rzeczywistość niszcząc ludzkie aspiracje, pragnienie wolności i szczęścia. Współczesną Europę zbudowano na świadomości, że realizacja poprzednich projektów opierających się na ideologii zakończyła się podziałami i zniszczeniem” - powiedział Ojciec Święty.
Polityka jest najwyższą formą dobroczynności
Papież przypomniał, że europejski projekt urodził się na zgliszczach II wojny światowej po to, by zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Równocześnie jednak miał na celu współpracę i przełamanie wielowiekowych podziałów. Odwoływał się do wspólnego humanistycznego, kulturowego i religijnego dziedzictwa Europejczyków
Ojcowie założyciele, inspirowani własną wiarą, uznali chrześcijańskie zasady i wartości za wspólny czynnik jednoczący, który mógłby pomóc w przezwyciężeniu logiki zemsty
— powiedział Leon XIV, który przywołał słowa papieża Franciszka z adhortacji Evangelii Gaudium „Jedność przeważa nad konfliktem”.
W ten sposób można stworzyć coś konstruktywnego, podczas gdy konflikty uwypuklają różnice, nakłaniają do poszukiwania i przejęcia władzy, a w końcu prowadzą do zniszczenia
— stwierdził Ojciec Święty. Leon XIV wskazał, że polityka powinna proponować idealną wizję przyszłości, ale też mieć odwagę podejmowania niepopularnych decyzji, gdy jest to konieczne dla wspólnego dobra. Przytoczył słowa Piusa IX „polityka jest najwyższą formą dobroczynności”.
Zgubne ideologie
Papież wskazał, że dążenie do ideału nie oznacza gloryfikacji ideologii.
Ideologia jest zawsze efektem zniekształcania rzeczywistości i rodzajem narzucania przemocy. Każda ideologia fałszuje rzeczywistość niszcząc ludzkie aspiracje, pragnienie wolności i szczęścia. Współczesną Europę zbudowano na świadomości, że realizacja poprzednich projektów opierających się na ideologii zakończyła się podziałami i zniszczeniem
— powiedział do członków EPL papież
W centrum powinien zawsze stać człowiek
Leon XIV podkreślił, że w realizacji projektów politycznych i społecznych na pierwszym miejscu, w centrum, powinien stać człowiek i jego godność. Wskazał, że jednym z głównym problemów politycznych ostatnich lat był stopniowy rozkład porozumienia, współpracy i wspólnego zaangażowania między obywatelami a rządzącymi.
Metaforycznie można powiedzieć, że w epoce tryumfu cyfryzacji działania polityczne w imię wspólnego dobra wymagają powrotu do systemu analogowego
— oświadczył i wskazał na konieczność odbudowy sieci relacji tak, by powróciło poczucie przynależności społecznej i wspólnoty.
Chrześcijanin w polityce
Leon XIV podkreślił, że w obliczu coraz bardziej dehumanizującego się rynku pracy należy stwarzać godne warunki zatrudnienia.
Bycie chrześcijaninem w polityce oznacza, że przy podejmowaniu decyzji należy kierować się Ewangelią. (…) Oznacza też dążenie do zachowania związku między prawem naturalnym a prawem stanowionym, związku chrześcijańskich korzeni z polityczną praktyką
— mówił Leon XIV
Wskazał, że w związku z taką sytuacją w Europie młodzi ludzie obawiają się zakładania rodziny i posiadania dzieci. Zaapelował o przyjmowanie migrantów, stwarzanie im w miarę możliwości warunków do integracji, ale również o walkę z przyczynami migracji. Wskazał, że to obok sztucznej inteligencji jedno z najpoważniejszych wyzwań naszych czasów.
Wolność
Na zakończenie Leon XIV powiedział, że dla chrześcijanina zaangażowanego politycznie szczególne znaczenie powinna posiadać wolność zakorzeniona w prawdzie, czyli wolność religijna, wolność słowa i sumienia – zawsze i w każdych okolicznościach.
koal/Vatican News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/758821-leon-xiv-przestrzegl-europoslow-epl-przed-ideologizacja
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.