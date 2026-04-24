Papież Leon XIV został zapytany o reżim w Iranie: Niewinni nie mogą ginąć. Noszę ze sobą zdjęcie zabitego dziecka

Papież podczas konferencji prasowej w samolocie / autor: Vatican Media
Na pokładzie samolotu z Gwinei Równikowej do Rzymu włoski dziennikarz Ignazio Ingrao zapytał Papieża, czy życzyłby sobie zmiany reżimu w Iranie. Nie chodzi o to czy zmiana reżimu nastąpi. Niewinni nie mogą ginąć – odparł Leon XIV. Potępił także egzekucję kolejnego opozycjonisty w tym kraju.

Zapytany o zmianę reżimu w Iranie i ewentualną potrzebę zaangażowania Europy w rozwiązanie konfliktu Leon XIV powiedział, że trzeba promować nową postawę i kulturę pokoju.

Niewinni nie mogą cierpieć

Bardzo często, gdy oceniamy pewne sytuacje, natychmiastową odpowiedzią jest użycie przemocy, wojny, ataku. A to, co widzieliśmy, to fakt, że wielu niewinnych ludzi zginęło

— powiedział Papież i dodał, że otrzymał list od rodzin, które straciły swoje dzieci w tym ataku – wyjaśnił Ojciec Święty.

Nie chodzi o to, czy zmiana reżimu nastąpi czy nie. Chodzi o to, jak promować wartości, w które wierzymy, bez śmierci tak wielu niewinnych ludzi

— podkreślił Papież.

„Noszę zdjęcie zabitego dziecka”

Leon XIV dodał, że nie jest jasne, jaki właściwie jest reżim po atakach USA i Izraela.

Raczej chciałbym zachęcić do kontynuowania dialogu na rzecz pokoju, aby strony podejmowały wszelkie wysiłki w celu promowania pokoju, oddalenia zagrożenia wojną i przestrzegania prawa międzynarodowego

— stwierdził.

Noszę ze sobą zdjęcie muzułmańskiego dziecka, które podczas wizyty w Libanie czekało z tablicą ‘Witaj, papieżu Leonie’, a w ostatniej fazie wojny zostało zabite

— opowiedział Ojciec Święty.

Jako pasterz nie mogę być za wojną

— dodał.

Życie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci

Odpowiadając na pytanie czy potępia irański reżim za egzekucję kolejnego opozycjonisty, Leon XIV stwierdził:

Potępiam wszystkie niesprawiedliwe działania. Potępiam zabijanie ludzi. Potępiam karę śmierci. Wierzę, że życie ludzkie powinno być szanowane i że życie wszystkich osób – od poczęcia aż do naturalnej śmierci – powinno być chronione i respektowane.

Dlatego gdy reżim lub państwo podejmuje decyzje, które niesprawiedliwie odbierają życie innym ludziom, jest to oczywiście coś, co należy potępić.

Wojciech Rogacin - Watykan/Vatican News PL

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

