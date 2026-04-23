Zakończył się pobyt Leona XIV w Afryce. Podczas swojej trzeciej zagranicznej podróży apostolskiej Papież w ciągu 11 dni odwiedził cztery kraje, a włącznie z podróżą powrotną miał do przebycia łączną trasę ponad 18,5 tys. km. Ojciec Święty pozostawił przesłanie pokoju, wezwanie do sprawiedliwości społecznej i do zachowywania wiernie nauki Chrystusa.
Jak w pierwszych wiekach, tak i dziś Afryka ma wnieść decydujący wkład w życie Kościoła
— przypomniał Papież w krótkich słowach podziękowania, które wygłosił na zakończenie Eucharystii na stadionie w Malabo. Był to ostatni punkt jego podróży apostolskiej do Afryki.
Ubogaciliście moje życie i posługę
Leon XIV przyznał, że opuszcza Afrykę „z bezcennym skarbem wiary, nadziei i miłości: skarbem utkanym z historii, twarzy oraz świadectw radosnych i naznaczonych cierpieniem, które głęboko ubogacają moje życie i moją posługę Następcy św. Piotra”.
Papież podkreślił, że „podobnie jak w pierwszych wiekach Kościoła, także dziś Afryka jest wezwana, by wnosić decydujący wkład w świętość i misyjny charakter ludu chrześcijańskiego. Niech to wyjedna wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, której z serca powierzam was wszystkich, wasze rodziny, wasze wspólnoty, wasz naród i ludy Afryki”.
Papież podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu jego wizyty.
Cztery kraje, różne przesłania
Około godz. 12.55 czasu lokalnego (13.55 czasu polskiego) samolot włoskich linii ITA Airways z Papieżem na pokładzie wystartował z lotniska w Malabo w Gwinei Równikowej. Przylot do Rzymu spodziewany jest po ponad 6 godzinach lotu – około godz. 20.00.
Leon XIV przebywał w Afryce od 13 kwietnia. W tym czasie odwiedził cztery kraje: Algierię – gdzie przybył m.in. do Annaby, starożytnej Hippony, miejsca związanego z jego duchowym ojcem, św. Augustynem – następnie Kamerun, gdzie niósł orędzie pokoju we wstrząsanym konfliktami kraju, Angolę, do której zaniósł orędzie sprawiedliwości społecznej oraz Gwinei Równikowej, gdzie upominał się m.in. o równy podział dóbr i kierowanie się Ewangelią w życiu społecznym.
11 dni, 18,5 tys. km
Papież wygłosił w trakcie tej pielgrzymki 25 przemówień. Spotykał się z władzami, korpusem dyplomatycznym, społeczeństwem obywatelskim, młodzieżą, ludźmi kultury, studentami, a także starszymi, chorymi, więźniami, osobami konsekrowanymi.
Włącznie z podróżą z Afryki do Rzymu podróż apostolska Leona XIV trwała 11 dni i 12 godzin, a w tym czasie Papież pokonał w różnych środkach komunikacji ponad 18.5 tys. km.
