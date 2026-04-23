Gorliwie módlmy się dzisiaj – za przyczyną św. Wojciecha, głównego patrona Polski i św. Jana Pawła II Wielkiego – o jak najszybszy powrót do kategorii obiektywnej prawdy, która jest fundamentem naszego życia osobistego, narodowego i państwowego. Bo przecież tylko prawda może nas rzeczywiście wyzwolić – mówił abp Marek Jędraszewski, który dziś rano przewodniczył Mszy św. przy grobie Papieża Polaka w Bazylice św. Piotra w Rzymie.
W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zauważył, że dzisiaj Kościół w Polsce obchodzi uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika. W tym kontekście przypomniał słowa św. Jana Pawła II z 3 czerwca 1997 r. podczas jego wizyty w Gnieźnie z okazji 1000-lecia męczeńskiej śmierci głównego patrona Polski.
W czasie tamtej homilii papież odniósł do św. Wojciecha słowa z Ewangelii o ziarnie rzuconym w ziemię, które „przynosi owoc obfity” – „umierając, dał on świadectwo życia”. – Ta śmierć wydała błogosławione owoce nie tylko dla samej Polski, ale również dla całej Europy – zaznaczył metropolita krakowski senior, dodając, że św. Jan Paweł II zarówno w życiu jak i śmierci męczennika widział siłę jednoczącą kontynent europejski i „podwaliny pod europejską tożsamość i jedność”. W tym kontekście Ojciec Święty odniósł się wówczas do problemów Europy końca XX wieku, którymi były przede wszystkim „egoizm polityczny i gospodarczy oraz osłabianie wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka”. Problemy te – zdaniem papieża – wynikają z kryzysu chrześcijańskiej samoświadomości; brak jedności Europy to konsekwencja tego, że nie jest ona „wspólnotą ducha”.
Abp Marek Jędraszewski zauważył, że po prawie 30 latach od tamtych słów Papieża Polaka sytuacja duchowa Europy i Polski jest jeszcze trudniejsza.
Nie tylko bowiem niemal powszechnie odrzuca się chrześcijaństwo, ale zostało podważone istnienie obiektywnej prawdy, poprzez stwierdzenie, że znaleźliśmy się w epoce postprawdy. Tym samym skazaliśmy się na dyktaturę relatywizmu
— mówił metropolita krakowski senior.
Podkreślił, że katastrofalne skutki odrzucenia prawdy objawiają się w najbardziej fundamentalnych sferach ludzkiego życia.
W dziedzinie religijno-moralnej głosi się, że nie ma obiektywnego zła, a zatem nie ma winy i grzechu; w dziedzinie antropologicznej odrzuca się istnienie dwóch płci, a przyjmuje ich niewiarygodne wręcz ilości: 40, 60, a nawet ponad 100; w dziedzinie prawa, które przede wszystkim powinno stać na straży każdego ludzkiego życia, głosi się aborcję jako święte prawo wolności kobiety; w życiu państwowym stosuje się prawo według zasady „jak my je rozumiemy”, łamiąc często Konstytucję, a równocześnie oskarża się autentycznych obrońców suwerenności Polski o zdradę ojczyzny; w mediach społecznościowych codziennie dochodzi do zalewu ogromną falą fake newsów, wobec których częstokroć jesteśmy po prostu bezradni i bezbronni, ponieważ brak nam narzędzi, aby je zweryfikować
— wyliczał arcybiskup.
Na koniec zachęcił do gorliwej modlitwy za przyczyną św. Wojciecha i św. Jana Pawła II o „jak najszybszy powrót do kategorii obiektywnej prawdy, która jest fundamentem naszego życia osobistego, narodowego i państwowego”.
Bo przecież tylko prawda może nas rzeczywiście wyzwolić
— podkreślił.
Po Mszy św. w bazylice arcybiskup spotkał także małopolskich strażaków.
kpc/diecezja.pl/Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/758649-abp-jedraszewski-powrot-do-kategorii-obiektywnej-prawdy
