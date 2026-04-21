Papież rozpoczyna ostatni etap swej podróży apostolskiej do Afryki. We wtorek 21 kwietnia 2026 r. po zakończeniu wizyty w Angoli Leon XIV uda się do Gwinei Równikowej, jednego z najmniejszych krajów kontynentu i jedynego, gdzie językiem urzędowym jest hiszpański. Po przylocie do Malabo Ojciec Święty spotka się z władzami państwowymi i przedstawicielami świata kultury, odwiedzi też szpital psychiatryczny.
Dzień Papieża rozpocznie się prywatną Mszą św., po której Leon XIV opuści Nuncjaturę Apostolską w Luandzie i uda się na lotnisko w stolicy Angoli. Tam odbędzie się oficjalna ceremonia pożegnania z udziałem władz państwowych, kończąca jego wizytę w kraju naznaczonym doświadczeniem konfliktów, ale także żywą wiarą i nadzieją na pojednanie.
Po uroczystościach pożegnalnych Ojciec Święty wyruszy do Malabo, dawnej stolicy Gwinei Równikowej. Tym samym rozpocznie się ostatni etap jego podróży apostolskiej po Afryce, który potrwa do czwartku 23 kwietnia.
Ze światem kultury
Po przylocie około południa czasu miejscowego (przed 13.00 czasu polskiego) Papież zostanie oficjalnie powitany, a następnie spotka się z władzami państwa, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym. W swoim pierwszym wystąpieniu skieruje przesłanie do mieszkańców kraju, wyznaczając główne kierunki wizyty.
Tego samego dnia Leon XIV spotka się również ze światem kultury na Narodowym Uniwersytecie Gwinei Równikowej. To jedyne takie spotkanie podczas obecnej podróży apostolskiej. O 17:15 zaplanowano wizytę Papieża w szpitalu psychiatrycznym im. Jeana-Pierre’a Olie – będzie to okazja do rozmów z pacjentami i personelem.
Kościół i społeczeństwo
Gwinea Równikowa to najmniejszy kraj kontynentalnej Afryki. Kościół katolicki odgrywa w nim istotną rolę w życiu społecznym, szczególnie w obszarach edukacji i opieki zdrowotnej.
Kraj ten jest bogaty nie tylko w zasoby naturalne, ale także w kulturę i języki. Na jego obszarze znajdują się liczne wyspy, a ważną rolę odgrywa rybołówstwo. Obecność wielu chrześcijan wspiera zaangażowanie Kościoła w budowanie kultury pokoju, a rozwój środowiska akademickiego – w tym uniwersytetów współpracujących z Kościołem – wzmacnia życie społeczne.
Pokój i nadzieja
Ostatni etap afrykańskiej podróży Leona XIV będzie naznaczony przesłaniem nadziei, pojednania i pokoju.
Wizyta Papieża wpisuje się także w obchody 170. rocznicy ewangelizacji Gwinei Równikowej i stanowi okazję do umocnienia wiary oraz wspólnoty.
