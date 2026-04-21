Kard. Pizzaballa potępia profanację krucyfiksu przez izraelskiego żołnierza. "Świadczy to o fiasku moralnej i ludzkiej formacji"

autor: Vatican News
Głębokie oburzenie i potępienie aktu zniszczenia i profanacji krucyfiksu przez żołnierza izraelskiego w jednej z wiosek Libanu wyraziło Stowarzyszenie Ordynariuszy Katolickich w Ziemi Świętej. Ich oświadczenie w tej sprawie zostało podpisane przez kard. Pierbattistę Pizzaballę, łacińskiego patriarchę Jerozolimy. Sygnatariusze wyrazili też wdzięczność prezydentowi Izraela za potępienie aktu profanacji.

Kolejny akt profanacji

W oświadczeniu Stowarzyszenie Ordynariuszy pisze, że zniszczenie krucyfiksu przez żołnierza izraelskiego stanowi kolejny akt profanacji symbolu chrześcijańskiego, jakiego dopuszczają się żołnierze izraelskich sił zbrojnych.

Świadczy to o niepokojącym fiasku moralnej i ludzkiej formacji, kiedy naruszona zostaje zasada nawet najbardziej podstawowego szacunku wobec świętości i wobec innych

— czytamy w komunikacie.

Stowarzyszenie wzywa władze izraelskie do natychmiastowej reakcji, aby więcej nie dochodziło do tego typu zdarzeń.

Krzyż chlubą chrześcijan

W oświadczeniu czytamy również, że nawet taki czyn nie jest w stanie naruszyć znaczenia Krzyża. Zgodnie z tym, co pisze św. Paweł Apostoł w liście do Galatów:

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”, również dla wszystkich wierzących „Krzyż pozostaje źródłem godności, nadziei i odkupienia, stanowi także wezwanie do odrzucenia przemocy poprzez miłość ofiarną.

Zakończyć wojnę

W oświadczeniu napisano, że Kościół nadal będzie nauczać, iż pokój nie może zostać osiągnięty przemocą, ale – jak mówi Leon XIV – należy tworzyć pokój rozbrojony i schować miecze.

W tym kontekście Stowarzyszenie wzywa ponownie do zakończenia wojny, którą cały region jest już tak długo dręczony, apeluje o dialog, odpowiedzialność i szacunek dla świętości oraz dla każdego ludzkiego życia.

Podziękowanie władzom za potępienie czynu

W kolejnym oświadczeniu, wydanym 21 kwietnia Stowarzyszenie Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej wyraża wdzięczność prezydentowi Izraela oraz przedstawicielom władz za „jasne i bezwarunkowe” potępienie czynu izraelskiego żołnierza oraz wyraża nadzieję, że czyn ten zostanie potraktowany z pełną powagą.

Stowarzyszenie dziękuje również za wszystkie gesty i słowa solidarności ludzi dobrej woli.

kk/vaticannews.va

