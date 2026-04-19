„Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości. Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na, dzisiaj, niemieckich polach szparagowych. Nie można do tego dopuścić!” - powiedział arb Marek Jędraszewski podczas Zlotu Gwiaździstego na Jasnej Górze, odnosząc się do współczesnej szkoły.
Podczas spotkania w Auli Papieskiej na Jasnej Górze abp Jędraszewski mówił m.in. o wychowaniu patriotycznym.
Jeżeli według badań statystycznych ok. 13 proc. Polaków nie kocha Polski, a dla dwudziestu kilku kolejnych sprawy Polski są obojętne, to naprawdę znajdujemy się w sytuacji dramatycznej. Jeśli o tym mówię, to nie dlatego, by wzbudzić u państwa poczucie pesymizmu. Każdy sensowny program naprawczy zaczyna się od stwierdzenia, jak jest
— powiedział.
Zaznaczył, że sam jest optymistą.
Jest wiele wspaniałych rzeczy, które się rodzą i taką jest Rajd Katyński, który szuka nowego języka, by zarazić ludzi nie tylko tym, co się odczuwa, jadąc motocyklem, ale i pewną ideą, którą poprzez motocykl można przekazać dalej
— dodał.
„To samo, co chciał Hitler”
Hierarcha skrytykował współczesną szkołę.
— apelował.
Arcybiskup pytany przez motocyklistów, jakie są jego doświadczenia z tymi pojazdami, odpowiedział, że gdy zdawał w młodości na prawo jazdy to także na kategorię motocyklową.
Poszło mi z tym bardzo dobrze, ale potem nie miałem już z motocyklami doświadczeń
— przyznał.
Msza św. z udziałem motocyklistów
Dziś abp Jędraszewski odprawi mszę św. pod szczytem jasnogórskim połączoną ze święceniem motocykli. Wcześniej, z Przeprośnej Górki pod Częstochową, która jest tradycyjnie ostatnim miejscem odpoczynku pątników przed dotarciem na Jasną Górę, wyjedzie do klasztoru kawalkada motocyklistów. Organizatorzy liczą na nawet kilkadziesiąt tysięcy maszyn (w rekordowych latach było ich ok. 30 tys.). Trasa będzie wiodła głównymi ulicami Częstochowy, m.in. Aleją Najświętszej Maryi Panny.
Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński od 2021 roku organizowało wyprawy do miejsc kaźni Polaków na Wschodzie jak Katyń, Charków i Miednoje. Od wielu lat takie rajdy nie są możliwe, organizowane są więc w inne miejsca w Polsce i za granicą związane z martyrologią. Corocznie organizowane są Motocyklowe Zloty Gwiaździste im. Ks. Ułana Zdzisława Peszkowskiego.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/758360-abp-marek-jedraszewski-chca-zrobic-to-samo-co-chcial-hitler
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.