Dziś w Kościele katolickim w Polsce odbędzie się Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Zainauguruje ono 18. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który od 19 do 25 kwietnia będzie przebiegał pod hasłem „Odważnie głosić Ewangelię Boga”.
Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbywa się w Kościele katolickim dwa tygodnie po Wielkanocy. Jego celem jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania Słowa Bożego zawartego na kartach Biblii, którą Ojcowie Kościoła nazywali „listem Boga do ludzi”.
W tym roku przedmiotem lektury będą Pierwszy i Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan, Pierwszy i Drugi List św. Pawła do Tymoteusza oraz List św. Pawła do Tytusa. Główne obchody odbędą się w niedzielę w Krakowie-Łagiewnikach, w Warszawie, w Rzeszowie oraz na Jasnej Górze.
Wsłuchując się w duchowy program Piotra naszych czasów, w kontekście trudnych zmagań o przyszłość Polski, Europy i świata, otwórzmy nasze umysły i serca na słowa Pisma
— zachęca ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i inicjator Tygodnia Biblijnego, zapraszając do czytania Pisma Świętego i refleksji nad Biblią.
Inicjatywa, jak wyjaśnia ks. prof. Witczyk, „ma być ważnym impulsem do modlitewnej, osobistej lektury Słowa Bożego”.
Msze święte i wydarzenia
W Krakowie-Łagiewnikach Mszy św. z okazji Narodowego Czytania Pisma Świętego w niedzielę o godz. 7.00 będzie przewodniczył metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.
W Warszawie Msza św. z tej okazji odprawiona zostanie o godz. 9.00 w Świątyni Opatrzności Bożej. Będzie jej przewodniczył członek Papieskiej Komisji Biblijnej ks. prof. Marcin Kowalski z KUL.
W niedzielę w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 9.30 Mszę św. połączoną z uroczystą proklamacją Słowa Bożego w nawiązaniu do rocznicy Chrztu Polski odprawi moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w archidiecezji poznańskiej, dyrektor Księgarni Świętego Wojciecha ks. dr Tomasz Siuda.
Tego samego dnia w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie o godz. 11.00 Mszę św. odprawi ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk.
W ramach obchodów Tygodnia Biblijnego 23 kwietnia od godz. 19.00 przy kościele św. Ducha w Warszawie odbędzie się publiczne czytanie Pisma Świętego zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Z balkoniku przed wejściem do kościoła czytane będą fragmenty Ewangelii według św. Mateusza, opatrzone krótkim komentarzem. W wydarzeniu udział weźmie metropolita warszawski abp Adrian Galbas.
W archidiecezji lubelskiej 20 kwietnia o godz. 14.00 Biblioteka Uniwersytecka KUL otworzy Czytelnię Biblijną, wystawę starożytnych egzemplarzy Biblii oraz wystawę na temat historii Instytutu Nauk Biblijnych KUL.
Jak poinformował ks. prof. Witczyk, każda parafia za pośrednictwem wydziałów duszpasterskich poszczególnych kurii diecezjalnych otrzymała specjalne materiały liturgiczne, katechetyczne i pastoralne pomocne w przeprowadzeniu Narodowego Czytania Pisma Świętego i inspirujące do działań promujących czytanie Słowa Bożego. W niedzielę, 19 kwietnia, w wielu kościołach – po błogosławieństwie i rozesłaniu – rozdawane będą kartki, tzw. sigla, z wypisanymi fragmentami z Pisma Świętego, które mogą stanowić dla wierzących Boże przesłanie na cały rok.
Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbyło się w 2016 r. Inspiracją były obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Celem inicjatywy jest ukazywanie Biblii jako uniwersalnego tekstu kultury, który jest zbiorem motywów, symboli i wzorców osobowych obecnych w kulturze polskiej i europejskiej.
Adam Kacprzak/PAP//BP KEP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/758340-dzis-narodowe-czytanie-pisma-swietego-zmagania-o-polske
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.