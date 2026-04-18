Papież w Angoli: Chcę dodać otuchy tym, którzy wybrali dobro. Zamierzam również wezwać do nawrócenia tych, którzy wybierają drogi przeciwne

autor: PAP/EPA/AMPE ROGERIO
autor: PAP/EPA/AMPE ROGERIO

Papież Leon XIV powiedział w pierwszym przemówieniu po przybyciu do Angoli, że pragnie tam słuchać i dodać otuchy tym, którzy wybrali dobro, sprawiedliwość, pokój, tolerancję i pojednanie. Dodał, że chce również wezwać do nawrócenia tych, którzy wybierają przeciwne drogi.

W Pałacu Prezydenckim w stolicy kraju, Luandzie papież wygłosił przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa. Leona XIV powitał prezydent Angoli Joao Manuel Goncalves Lourenco.

Przybywam do was, aby spotkać się z waszym narodem jako pielgrzym poszukujący śladów działania Boga na tej ziemi przez niego umiłowanej

— podkreślił papież w przemówieniu.

Pragnę spotkać się z wami w bezinteresowności pokoju i uznać, że wasz naród posiada skarby, których nie można ani sprzedać, ani zrabować. Nosi on w sobie zwłaszcza radość, której nie zdołały ugasić nawet najtrudniejsze okoliczności. Ta radość, która zna również ból, oburzenie, rozczarowanie i porażki, trwa i odradza się wśród tych, którzy zachowali serca i umysły wolne od ułudy bogactwa

— mówił.

Mądrości narodu nie da się zgasić żadną ideologią”

Papież powiedział mieszkańcom Luandy, że zbyt często patrzono i nadal patrzy się na ich region „aby coś dać lub, częściej, coś wziąć”. Podkreślił, że trzeba przerwać „łańcuch interesów, który sprowadza rzeczywistość i samo życie do towaru wymiennego”.

Leon XIV wyraził opinię, że Afryka jest dla całego świata źródłem radości i nadziei.

Bez wahania nazwałbym to cnotami „politycznymi”, ponieważ zamieszkujący ją młodzi i ubodzy wciąż marzą, wciąż mają nadzieję, nie zadowalają się tym, co już istnieje, pragną się podnieść, przygotować się do podjęcia wielkich odpowiedzialności, zaangażować się osobiście

— wyliczył.

Mądrości narodu nie da się zgasić żadną ideologią, a pragnienie nieskończoności, które mieszka w ludzkim sercu, jest zasadą przemiany społecznej głębszą niż jakikolwiek program polityczny czy kulturowy

— dodał.

Pragnę słuchać i dodawać otuchy tym, którzy już wybrali dobro, sprawiedliwość, pokój, tolerancję i pojednanie. Jednocześnie, wraz z milionami mężczyzn i kobiet dobrej woli, będącymi pierwszym bogactwem tego kraju, zamierzam również wezwać do nawrócenia tych, którzy wybierają drogi przeciwne i utrudniają jego harmonijny i braterski rozwój

— zadeklarował papież.

Przypomniał, że Angola ma bogactwa materialne, po które - jak mówił - sięgają silne grupy interesów.

Ileż cierpienia, ileż śmierci, ileż katastrof społecznych i środowiskowych niesie ze sobą ta logika eksploatacji! Widzimy już pod każdą szerokością geograficzną, jak podsyca ona model rozwoju, który dyskryminuje i wyklucza, a mimo to wciąż próbuje narzucić się jako jedyny możliwy

— powiedział.

Leon XIV mówił też, że Angola nosi blizny zarówno wyzysku materialnego, jak i roszczenia do narzucenia jednej idei w miejsce innych.

Afryka pilnie potrzebuje przezwyciężenia sytuacji i zjawisk konfliktu oraz wrogości, które rozdzierają tkankę społeczną i polityczną wielu krajów, podsycając ubóstwo i wykluczenie

— oświadczył papież.

Adam Stankiewicz/PAP

