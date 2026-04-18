Ojciec Święty Leon XIV przybył dziś do Angoli, rozpoczynając trzeci etap swojej intensywnej pielgrzymki apostolskiej do Afryki. W kraju tym pozostanie do wtorku. Papieski samolot wylądował na lotnisku w stolicy Luandzie. 90 proc. ludności Angoli to chrześcijanie, z których połowa to katolicy.
Do Angoli papież przyleciał z Kamerunu, gdzie rano na zakończenie wizyty odprawił Mszę św. w stolicy kraju, Jaunde, w której według miejscowych władz uczestniczyło około 200 tysięcy osób.
Wśród tematów wizyty papieża w Angoli będą, jak się oczekuje, ubóstwo, nierówności społeczne, lata wojny domowej, a także niewolnictwo. Luanda do jego zniesienia w 1836 roku była ośrodkiem, z którego odbywał się masowy handel niewolnikami do Brazylii.
Na stołecznym lotnisku Leona XIV powitał prezydent Angoli Joao Manuel Goncalves Lourenco, a także między innymi nuncjusz apostolski arcybiskup Kryspin Dubiel.
Następnie po spotkaniu z szefem państwa w Pałacu Prezydenckim papież wygłosi tam przemówienie do władz kraju.
W niedzielę Leon XIV uda się do położonego 30 kilometrów od stolicy miasta Kilamba, zbudowanego przez Chińczyków w zamian za dostęp do zasobów ropy naftowej Angoli. Wzniesiono tam 750 wysokich bloków mieszkalnych. Wiele z nich przez lata stało pustych, dlatego Kilambę nazwano wtedy „miastem duchów”.
Papież odprawi tam Mszę św., a następnie uda się do sanktuarium w historycznym miasteczku Muxima. Mama Muxima, jak brzmi nazwa sanktuarium, to najważniejsze miejsce pielgrzymkowe w Angoli i jedno z głównych w Afryce Subsaharyjskiej.
W poniedziałek papież będzie w mieście Saurimo w północno-wschodniej Angoli na terenach bogatych w złoża diamentów. Odprawi tam Mszę św. i spotka się z duchowieństwem.
We wtorek rozpocznie się także ostatni etap podróży po Afryce, czyli wizyta w Gwinei Równikowej.
Arcybiskup Kryspin Dubiel, który nuncjuszem w Angoli został mianowany przez papieża Franciszka w 2024 roku, powiedział włoskiemu dziennikowi „Avvenire”: „Ubóstwo jest jednym z bolesnych punktów życia społecznego. Wiele osób żyje w trudnych warunkach. Jednak trzeba powiedzieć, że dziś możliwe jest odwrócenie tego trendu”.
Kraj ten wciąż niesie w sobie niesprawiedliwości i napięcia. Trzeba zachęcać do drogi uzdrowienia. I właśnie tutaj orędzie zbawienia, które pochodzi od Chrystusa, oferuje elementy mogące stać się balsamem dla tych, którzy cierpieli i cierpią: przebaczenie, sprawiedliwość i miłosierdzie są kompasami Ewangelii
— dodał abp Dubiel.
koal/PAP
