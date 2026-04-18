Papież Leon XIV przybył do Angoli, rozpoczynając trzeci etap swojej pielgrzymki do Afryce. 90 proc. ludności tego kraju to chrześcijanie

Papież Leon XIV macha podczas ceremonii powitalnej po przybyciu na międzynarodowe lotnisko 4 Fevereiro w Luandzie w Angoli. / autor: PAP/EPA/JOSE SENA GOULAO

Ojciec Święty Leon XIV przybył dziś do Angoli, rozpoczynając trzeci etap swojej intensywnej pielgrzymki apostolskiej do Afryki. W kraju tym pozostanie do wtorku. Papieski samolot wylądował na lotnisku w stolicy Luandzie. 90 proc. ludności Angoli to chrześcijanie, z których połowa to katolicy.

Do Angoli papież przyleciał z Kamerunu, gdzie rano na zakończenie wizyty odprawił Mszę św. w stolicy kraju, Jaunde, w której według miejscowych władz uczestniczyło około 200 tysięcy osób.

Wśród tematów wizyty papieża w Angoli będą, jak się oczekuje, ubóstwo, nierówności społeczne, lata wojny domowej, a także niewolnictwo. Luanda do jego zniesienia w 1836 roku była ośrodkiem, z którego odbywał się masowy handel niewolnikami do Brazylii.

Na stołecznym lotnisku Leona XIV powitał prezydent Angoli Joao Manuel Goncalves Lourenco, a także między innymi nuncjusz apostolski arcybiskup Kryspin Dubiel.

Następnie po spotkaniu z szefem państwa w Pałacu Prezydenckim papież wygłosi tam przemówienie do władz kraju.

Czytaj także

Sanktuarium Mama Muxima

W niedzielę Leon XIV uda się do położonego 30 kilometrów od stolicy miasta Kilamba, zbudowanego przez Chińczyków w zamian za dostęp do zasobów ropy naftowej Angoli. Wzniesiono tam 750 wysokich bloków mieszkalnych. Wiele z nich przez lata stało pustych, dlatego Kilambę nazwano wtedy „miastem duchów”.

Papież odprawi tam Mszę św., a następnie uda się do sanktuarium w historycznym miasteczku Muxima. Mama Muxima, jak brzmi nazwa sanktuarium, to najważniejsze miejsce pielgrzymkowe w Angoli i jedno z głównych w Afryce Subsaharyjskiej.

W poniedziałek papież będzie w mieście Saurimo w północno-wschodniej Angoli na terenach bogatych w złoża diamentów. Odprawi tam Mszę św. i spotka się z duchowieństwem.

Czytaj także

Później Gwinea

We wtorek rozpocznie się także ostatni etap podróży po Afryce, czyli wizyta w Gwinei Równikowej.

Arcybiskup Kryspin Dubiel, który nuncjuszem w Angoli został mianowany przez papieża Franciszka w 2024 roku, powiedział włoskiemu dziennikowi „Avvenire”: „Ubóstwo jest jednym z bolesnych punktów życia społecznego. Wiele osób żyje w trudnych warunkach. Jednak trzeba powiedzieć, że dziś możliwe jest odwrócenie tego trendu”.

Kraj ten wciąż niesie w sobie niesprawiedliwości i napięcia. Trzeba zachęcać do drogi uzdrowienia. I właśnie tutaj orędzie zbawienia, które pochodzi od Chrystusa, oferuje elementy mogące stać się balsamem dla tych, którzy cierpieli i cierpią: przebaczenie, sprawiedliwość i miłosierdzie są kompasami Ewangelii

— dodał abp Dubiel.

Czytaj także

koal/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych