Watykańska Fundacja im. Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, we współpracy z międzynarodowym Komitetem ds. obchodów stulecia, przygotowała program inicjatyw związanych z 100. rocznicą urodzin Benedykta XVI, która przypada 16 kwietnia 2027 roku. W ciągu najbliższych miesięcy zaplanowano ponad dziesięć wydarzeń na czterech kontynentach, aby przypomnieć i pogłębić postać oraz myśl Josepha Ratzingera.
Nie tylko wspomnienie
Jak podkreśla ks. Roberto Regoli, przewodniczący Fundacji i Komitetu, jubileusz ma znaczenie nie tylko wspomnieniowe, ale także intelektualne i duszpasterskie: „Stulecie urodzin Ratzingera jest okazją do całościowego ukazania jego myślenia i metody podejścia do rzeczywistości, jako istotnego wkładu w aktualną debatę kościelną i kulturową”. Dlatego wydarzenia jubileuszowe będę miały miejsce w Europie, Azji, obu Amerykach oraz w Afryce.
Kapłan zwraca uwagę, że dziedzictwo Benedykta XVI dotyczy przede wszystkim sposobu interpretacji Soboru Watykańskiego II, centralnego miejsca osobistego doświadczenia Chrystusa w teologii jako klucza do wszystkich jej dziedzin oraz rozumnego podejścia do rzeczywistości jako kryterium refleksji nad nią.
Od Rzymu po Nairobi
Inauguracja obchodów odbędzie się 16 kwietnia 2026 w Rzymie, w Ambasadzie Włoch przy Stolicy Apostolskiej. Z tej okazji zaprezentowany zostanie czwarty tom „Wybranych tekstów” Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI pt. Wiara przyszłości. Przyszłość Kościoła, opublikowany przez wydawnictwo Cantagalli.
W kolejnych miesiącach zaplanowano liczne wydarzenia naukowe i kulturalne. Wśród nich znajdą się konferencje i sympozja poświęcone teologii Ratzingera w Europie, m.in. w Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii i na Węgrzech. Spotkania odbędą się także w Indiach, Kolumbii oraz w Stanach Zjednoczonych.
Program obejmuje m.in. panel dyskusyjny biskupów i teologów w Bangalore, międzynarodową konferencję w Bogocie, sympozja w Paryżu i Wiedniu oraz wydarzenia akademickie w Minneapolis. W Hiszpanii, w Almerii, zaplanowano również konferencję poświęconą pięknu liturgii oraz odsłonięcie pomnika papieża.
Finał w Afryce
Zwieńczeniem inicjatyw w 2026 roku będzie doroczne międzynarodowe sympozjum Fundacji, które odbędzie się w dniach 18-21 listopada na Tangaza University w Nairobi. Spotkanie będzie przebiegać pod hasłem „Constellations of Hope: Africa and the Renewal of the Church in the Vision of Benedict XVI” [„Gwiazdozbiory nadziei: Afryka i odnowa Kościoła w wizji Benedykta XVI”].
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/758130-rozpoczynaja-sie-obchody-100-lecia-urodzin-josepha-ratzingera
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.