WIDEO

Leon XIV rozpoczął wizytę w Kamerunie. Papież został powitany na lotnisku przez władze państwowe

autor: PAP/EPA/LUCA ZENNARO
Rozpoczyna się wizyta apostolska Leona XIV w Kamerunie. Samolot z Ojcem Świętym wylądował na lotnisku w stolicy kraju Jaunde o godz. 14.57 czasu miejscowego (15.57 czasu polskiego). Papież został powitany na lotnisku przez władze państwowe.

Po około 5 godzinach lotu z Algieru samolot z Leonem XIV na pokładzie wylądował w Jaunde. Papież rozpoczyna pielgrzymkę w Kamerunie, która potrwa do 18 kwietnia. Jeszcze wieczorem 15 kwietnia odbędzie się spotkanie Ojca Świętego z przedstawicielami władz i korpusu dyplomatycznego, do których Leon XIV wygłosi przemówienie.

Papież odwiedzi także dzieci z miejscowego sierocińca i spotka się tego dnia z Konferencją Episkopatu Kamerunu.

Msza św. z udziałem ponad miliona wiernych

16 kwietnia Ojciec Święty uda się do Bamendy, dzień później w Duali będzie sprawował Mszę św., na której spodziewanych jest nawet ponad milion wiernych. 18 kwietnia po Mszy św. w Jaunde Leon XIV uda się do kolejnego afrykańskiego kraju – Angoli.

Następnie odwiedzi także Gwineę Równikową, a podróż apostolska zakończy się 23 kwietnia.

Vatican News/Wojciech Rogacin – Watykan/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych