Już w najbliższą niedzielę 19 kwietnia przez Warszawę przejdzie Narodowy Marsz Życia. W tym roku łączy się z 1060. rocznicą Chrztu Polski. Na wydarzenia zapraszają na opublikowanych w internecie nagraniach księża biskupi: np. przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda czy metropolita warszawski abp Adrian Galbas.
W związku z Narodowym Marszem Życia, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Warszawie, pojawiło się kilka wypowiedzi Księży Biskupów którzy zachęcają i wzywają do udziału w Marszu. Swoje filmowe zaproszenia nagrali m.in, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Tadeusz Wojda i metropolita warszawski ks. abp Adrian Galbas. A specjalny list wystosował ks. bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Ksiądz Biskup przywołał m.in. rocznicę ślubów jasnogórskich i napisał że „Na Jasnej Górze przyrzekaliśmy, że… staniemy na straży budzącego się życia. … gotowi … raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Historia pokazała, jak daleko odeszliśmy od tego zobowiązania a teraźniejszość zapowiada nadchodzącą demograficzną zapaść. Tym cenniejsze są wszelkie inicjatywy promujące życie, obronę życia poczętego, podkreślające wartość każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Najbliższym takim wydarzeniem będzie Narodowy Marsz Życia, który tradycyjnie przejdzie przez Warszawę 19 kwietnia br., pod hasłem: Wiara i Wierność 966-2026”.
W swoim zaproszeniu organizatorzy Marszu napisali, że „Narodowy Marsz Życia to ogólnopolska chrześcijańska manifestacja w obronie prawa do życia, macierzyństwa, tradycyjnej rodziny, małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety oraz przyszłości naszych dzieci i wnuków.
Afirmacja i znak sprzeciwu
Marsz jest przede wszystkim pozytywną afirmacją wartości, ale jak trzeba jest też zdecydowanym znakiem sprzeciwu, tak żeby każdy kto będzie próbował narzucić Polsce aborcję, eutanazję czy związki jednopłciowe miał pewność, że za każdym razem spotka się to z naszą reakcją. Dotyczy to również promocji pornografii, deprawacji dzieci w szkole czy ideologii gender. Nie ma na to zgody!
Konsekwencja i determinacja
Oczywiście sam Marsz tych spraw bezpośrednio nie załatwia, ale jest wydarzeniem, które zwraca na nie uwagę, pokazuje nasze wartości i poparcie dla nich, przedstawia sposoby rozwiązań problemów i przede wszystkim demonstruje naszą konsekwencję i determinację, z którą będzie się musiał liczyć każdy chcący uderzyć w ochronę życia, dobro rodziny czy wartości chrześcijańskie i narodowe.
Świadectwo solidarności
Dlatego im liczniejszy będzie Marsz, im będzie więcej młodych ludzi tym większy będzie jego efekt. I ten doraźny, odnoszący się niebezpiecznych roszczeń władzy, i ten bardziej dalekosiężny wyrażający się w jego wpływie na opinię społeczną, inspirujący do otwarcia się na nowe życie, zaangażowania, solidarności z najsłabszymi i dawania świadectwa. Bez tego doświadczenia ani młodsi nigdy nie „wstaną z kanapy” ani starsi nie odnajdą „swojego Westerplatte”.
Wdzięczność za chrześcijańską Polskę
W ubiegłych latach Marsz gromadził nawet kilkadziesiąt tysięcy uczestników i był największą od lat manifestacją pro life w Polsce i jedną z największych tego typu demonstracji w Europie. W tym roku powinno być nas jeszcze więcej. Bo do wszystkich tych spraw związanych z cywilizacją życia dodajemy obchody 1060-lecia Chrztu Polski, które będą świetną okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla wielkiego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski.
Dobra energia i młode emocje
W tym roku Marsz nie tylko będzie zaczynał się na Placu Zamkowym, ale Plac stanie się stacjonarnym centrum naszego wydarzenia ze sceną, ekranem, studiem marszowym, namiotami, stoiskami, ewangelizacją, muzykowaniem, miejscem zabawy dla dzieci. Będzie pełen dobrej energii i najlepszych młodych emocji, ich wyrazem będzie też koncert na zakończenie Marszu. Wystąpi na nim wokalistka anMari wraz z zespołem.
AnMari to jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia muzyki chrześcijańskiej. W 2023 roku wygrała konkurs stypendialny Matthew Knowles Scholarship Competition, zostając wyróżniona osobiście przez – ojca i byłego menedżera Beyonce. W 2025 roku wystąpiła w legendarnej Carnegie Hall. Poza wybitnym talentem i wspaniałym głosem ma w sobie misję szerzenia muzyki chrześcijańskiej w najlepszej, innowacyjnej formie.
Czas dla Miłości
W dniach 9-19 kwietnia odbędzie się w Warszawie cykl spotkań mający na celu przygotowanie ich uczestników do Narodowego Marszu Życia oraz promowanie cywilizacji życia, kultury małżeństwa i wartości rodzinnych. To czas zarówno budowania wspólnoty i inspirujących spotkań, jak i głębokiej modlitwy w intencji ochrony życia. W tym czasie Msze św. będą sprawowane w intencji: o uzdrowienie serc kobiet i mężczyzn, aby tworzyli trwałe małżeństwa i z radością przyjmowali dzieci.
Duchowe czuwanie
W przeddzień Marszu, 18 kwietnia 2026 r. w godz. 17:00 – 22:00 w Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie (ul. Długa 3) odbędzie się czuwanie z Ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu”. Czuwanie będzie prowadzone przez Rycerzy Kolumba i inne grupy zaangażowane w ochronę życia i rodzin pod kierunkiem o. Samuela Karwackiego – krajowego moderatora dzieła Duchowej Adopcji.
Koalicja dla życia i rodziny
Narodowy Marsz Życia został objęty Patronatem Honorowym Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Tadeusza Wojdy. Listy ze swoim błogosławieństwem skierowali do organizatorów także ks. abp Adrian Galbas i ks. bp Romuald Kamiński. Przed Marszem o godz. 11:00 odbędą się Msze św. w obydwu katedrach warszawskich po których zgromadzeni przejdą na Plac Zamkowy, skąd ok. godz. 12:30 wyruszy Marsz. Organizatorem Marszu jest Fundacja św. Benedykta oraz Koalicja dla Życia i Rodziny, CitizenGo-Polska oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i kilkadziesiąt innych organizacji z całej Polski.
Wiara i wierność
Wiemy, że nie musimy wam tłumaczyć, dlaczego Narodowy Marsz Życia jest tak ważny i potrzebny. Dlatego idziemy pod hasłem „wiara i wierność” Bo wiemy, że nie jest tak, że bez Chrztu Polska byłaby inna. Bez tego Chrztu w roku 966 Polski by nie było. I znów może jej nie być jeśli utracimy wiarę i zabraknie nam wierności. Bo na dłuższą metę nasze wartości same się nie obronią! Tak jak nie obronią się same też nasze rodziny, dzieci i wnuki.
Czytaj także
Księża Biskupi zapraszają na Marsz
Szczęść Boże. 19 kwietnia to ważna data. Tego dnia odbędzie się w Warszawie Narodowy Marsz Życia. To nie jest jedno z wielu wydarzeń. To jest konkretna okazja, aby publicznie stanąć po stronie życia, rodziny i godności każdego człowieka
— zwraca uwagę abp Tadeusz Wojda, przewodniczący KEP.
W dzisiejszych czasach naznaczonych kryzysem demograficznym i cywilizacyjnym jest to szczególnie ważne. Jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w Narodowym Marszu Życia, bo wasza obecność naprawdę ma znaczenie
— podkreśla.
Z kolei abp Adrian Galbas, metropolita warszawski, zwraca się do wiernych:
Moi kochani, mam nadzieję, że cieszycie się radością Zmartwychwstania, triumfem życia nad śmiercią. Wiosna kwitnąca też o tym zwycięstwie życia nam opowiada.
A ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić was na kolejny Narodowy Marsz Życia, który będzie miał miejsce już w najbliższą niedzielę, a więc 19 kwietnia. Jego hasło to „Wiara i wierność”, a związany jest z rocznicą okrągłą Chrztu Polski. 1060 lat temu to wydarzenie miało miejsce
— mówi kapłan.
Chcemy być prolife, opowiadać się za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci, ale także za życiem w każdej jego chwili. Chcemy w ten sposób zaświadczyć o tym, że jesteśmy miłośnikami życia. Zapraszam serdecznie, o godzinie 11:00 w Katedrze będzie Msza Święta, a potem o 12:30 na Placu Zamkowym spotkanie i początek marszu. Przyjdźcie całymi rodzinami
— prosi abp Galbas.
Życie zwycięża każdą śmierć
— podsumowuje.
