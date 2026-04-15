„Naród polski dobrze wie, czym jest tragedia wojny oraz jak wiele cierpienia i bólu doświadczają ludzie nią dotknięci. Dlatego właśnie z tej ziemi płynie szczególna wdzięczność wobec Leona XIV za jego odważne słowa i niezłomną wierność misji Kościoła” - podkreśla abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w opublikowanym dziś oświadczeniu.
W imieniu polskiego Episkopatu abp Tadeusz Wojda SAC opublikował oświadczenie, w którym zapewnia o duchowym wsparciu dla papieża Leona XIV, jak również - modlitwie całej wspólnoty Kościoła Katolickiego w Polsce w intencji pokoju na świecie.
Pełna treść oświadczenia przewodniczącego KEP
Choć nie wskazano wprost kontekstu, może to być stanowisko w odniesieniu do niedawnych wypowiedzi i wpisów na Truth Social prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Niech pokój będzie z wami wszystkimi! – te pierwsze słowa Leona XIV, wypowiedziane u początku jego posługi Piotrowej, wyznaczyły kierunek nowego pontyfikatu. „Będę nadal odważnie i wytrwale głosił przesłanie Ewangelii, dla którego istnieje Kościół. Wierzymy w moc Ewangelii jako źródła pokoju i pojednania między ludźmi” – powiedział Leon XIV, udając się w pielgrzymkę do Afryki. Naród polski dobrze wie, czym jest tragedia wojny oraz jak wiele cierpienia i bólu doświadczają ludzie nią dotknięci. Dlatego właśnie z tej ziemi płynie szczególna wdzięczność wobec Leona XIV za jego odważne słowa i niezłomną wierność misji Kościoła
— pisze w oświadczeniu abp Tadeusz Wojda.
Wspólnota Kościoła w Polsce, razem ze swoimi pasterzami, zapewnia o modlitwie w intencji pokoju na świecie, a także o duchowym wsparciu dla Ojca Świętego poprzez dar modlitwy i jedność z Pasterzem Kościoła powszechnego
— podkreśla metropolita gdański i przewodniczący KEP.
Słowa papieża i reakcja Trumpa
Przypomnijmy, że amerykański przywódca w bardzo ostry sposób skomentował wezwania papieża Leona XIV m.in. do porzucenia epatowania siłą, zerwania z „bałwochwalstwem samego siebie i pieniądza”.
Dość wojny! Prawdziwa siła objawia się w służbie życiu
— apelował 11 kwietnia Ojciec Święty, nie wymieniając jednak żadnego przywódcy z nazwiska ani nazwy konkretnego państwa. Leon XIV wyraźnie nawiązał za to do pokojowego przesłania św. Jana Pawła II, papieża-Polaka, którego młodość przypadła przecież na czas II wojny światowej.
Prezydent USA poczuł się jednak skrytykowany przez Ojca Świętego.
Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, w naszym kraju. I nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany, Z WIELKĄ PRZEWAGĄ, ustanawiając rekordowo niską liczbę przestępstw i tworząc Największą Giełdę Papierów Wartościowych w Historii. Leon powinien wziąć się w garść jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać ulegać radykalnej lewicy i skupić się na byciu Wielkim Papieżem, a nie politykiem. To bardzo mu szkodzi, a co ważniejsze, szkodzi Kościołowi katolickiemu!
— napisał Trump na portalu Truth Social.
episkopat.pl/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/758041-reakcja-na-slowa-trumpa-kep-wdziecznosc-wobec-leona-xiv
