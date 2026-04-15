Siostra Adela Lendzion ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego od 18 lat zmienia rzeczywistość w jednym z najuboższych zakątków świata. W Burundi, wraz z innymi siostrami, walczy o życie i zdrowie dzieci, prowadząc m.in. profesjonalną porodówkę. Poznaj historię kobiety, która na co dzień oddaje swoje życie najbardziej potrzebującym.
Dom w Słupsku, serce w Buraniro
Choć rodzina siostry Adeli mieszka w Słupsku, a ona sama dorastała w Strzyżynie, to afrykańskie Buraniro stało się jej domem. Polska misjonarka działa w ramach Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, które posługuje tam od 45 lat.
Wraz z siostrami Ezechielą Pyszką i Janiną Zakrzewską, siostra Adela tworzy bezpieczną przystań dla chorych, osieroconych i skrajnie ubogich.
Szpital pełen życia: 180 łóżek nadziei
Centrum Zdrowia w Buraniro, za które odpowiada s. Janina Zakrzewska, stale się rozwija. Obecnie placówka dysponuje już 120 łóżkami szpitalnymi, a dodatkowe 60 miejsc czeka na mamy i noworodki na profesjonalnej porodówce (maternité).
W kraju, gdzie opieka medyczna jest luksusem, te 180 łóżek to często granica między życiem a śmiercią.
Wielkanoc bez koszyczka, ale z bębnami
Wielkanoc 2026 w Burundi, jak relacjonowało Radio Gdańsk, upłynęła pod znakiem radosnej liturgii. W afrykańskiej tradycji nie ma święcenia pokarmów, są za to żywiołowe tańce i śpiewy, które stanowią serce modlitwy. Do tego dźwięki bębnów, które dzieci własnoręcznie wykonują z pustych plastikowych pojemników, wybijając rytm radości do późnej nocy.
Królują świąteczne animacje, podczas których siostry oraz aspirantki organizują katechezy i wspólne posiłki dla ponad setki dzieci i ich rodzin.
Pomoc dla seniorów i „Adopcja na Odległość”
Misja nie zapomina o najstarszych. Siostra Ezechiela Pyszka opiekuje się grupą seniorów, często żyjących w samotności, dostarczając im co miesiąc podstawowe produkty spożywcze (oliwę, sól, fasolę, ryż). Z kolei dzięki programowi adopcji na odległość, polscy darczyńcy finansują edukację dzieci, dając im szansę na lepszą przyszłość.
Mimo świątecznej radości, rzeczywistość jest trudna. Wiele dzieci trafia do sióstr w stanie skrajnego niedożywienia.
Pomagamy nie tylko dzieciom, ale i seniorom, dlatego w każde święta apelujemy o wsparcie. Dzięki temu możemy zakupić pożywienie i niezbędne lekarstwa
— podkreśla siostra Adela.
Jak możesz realnie pomóc?
Wsparcie z Polski to fundament działania misji w Buraniro. Możesz przekazać darowiznę na zakup żywności i leków:
Odbiorca: Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków
Numer konta: 47 1240 4650 1111 0010 1821 9862
Tytuł przelewu: Darowizna dla dzieci siostry Adeli w Burundi
