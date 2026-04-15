Z Pomorza do serca Afryki. Niezwykła misja siostry Adeli w Burundi – możesz pomóc! "Dzięki temu możemy zakupić pożywienie"

Siostra Adela Lendzion ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego od 18 lat zmienia rzeczywistość w jednym z najuboższych zakątków świata. W Burundi, wraz z innymi siostrami, walczy o życie i zdrowie dzieci, prowadząc m.in. profesjonalną porodówkę. Poznaj historię kobiety, która na co dzień oddaje swoje życie najbardziej potrzebującym.

Dom w Słupsku, serce w Buraniro

Choć rodzina siostry Adeli mieszka w Słupsku, a ona sama dorastała w Strzyżynie, to afrykańskie Buraniro stało się jej domem. Polska misjonarka działa w ramach Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, które posługuje tam od 45 lat.

Wraz z siostrami Ezechielą Pyszką i Janiną Zakrzewską, siostra Adela tworzy bezpieczną przystań dla chorych, osieroconych i skrajnie ubogich.

Szpital pełen życia: 180 łóżek nadziei

Centrum Zdrowia w Buraniro, za które odpowiada s. Janina Zakrzewska, stale się rozwija. Obecnie placówka dysponuje już 120 łóżkami szpitalnymi, a dodatkowe 60 miejsc czeka na mamy i noworodki na profesjonalnej porodówce (maternité).

W kraju, gdzie opieka medyczna jest luksusem, te 180 łóżek to często granica między życiem a śmiercią.

Wielkanoc bez koszyczka, ale z bębnami

Wielkanoc 2026 w Burundi, jak relacjonowało Radio Gdańsk, upłynęła pod znakiem radosnej liturgii. W afrykańskiej tradycji nie ma święcenia pokarmów, są za to żywiołowe tańce i śpiewy, które stanowią serce modlitwy. Do tego dźwięki bębnów, które dzieci własnoręcznie wykonują z pustych plastikowych pojemników, wybijając rytm radości do późnej nocy.

Królują świąteczne animacje, podczas których siostry oraz aspirantki organizują katechezy i wspólne posiłki dla ponad setki dzieci i ich rodzin.

Pomoc dla seniorów i „Adopcja na Odległość”

Misja nie zapomina o najstarszych. Siostra Ezechiela Pyszka opiekuje się grupą seniorów, często żyjących w samotności, dostarczając im co miesiąc podstawowe produkty spożywcze (oliwę, sól, fasolę, ryż). Z kolei dzięki programowi adopcji na odległość, polscy darczyńcy finansują edukację dzieci, dając im szansę na lepszą przyszłość.

Mimo świątecznej radości, rzeczywistość jest trudna. Wiele dzieci trafia do sióstr w stanie skrajnego niedożywienia.

Pomagamy nie tylko dzieciom, ale i seniorom, dlatego w każde święta apelujemy o wsparcie. Dzięki temu możemy zakupić pożywienie i niezbędne lekarstwa

— podkreśla siostra Adela.

Jak możesz realnie pomóc?

Wsparcie z Polski to fundament działania misji w Buraniro. Możesz przekazać darowiznę na zakup żywności i leków:

Odbiorca: Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków

Numer konta: 47 1240 4650 1111 0010 1821 9862

Tytuł przelewu: Darowizna dla dzieci siostry Adeli w Burundi

kk/wpolsce24.tv

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Kamil Kwiatek

Kamil Kwiatek

Jeżeli akurat nie przyglądam się polskiej polityce, to pewnie podróżuję lub chodzę i robię zdjęcia. Entuzjasta podroży na dwóch kółkach. Współautor kanału: "Hej Kwiatki"

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych