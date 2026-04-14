Papież wywodzący się z Zakonu Augustianów w drugim dniu pielgrzymki w Algierii odprawi dziś Mszę św. w bazylice św. Augustyna w Annabie. To dawna Hippona, której biskupem przez lata był patron świątyni. O nadziejach, oczekiwaniach i stosunkach międzyreligijnych w miejscowej diecezji konstantynowskiej mówił w wywiadzie dla dziennika włoskich biskupów „Avvenire” jej biskup Michel Guillaud.
Kiedy Papież powiedział, że jest duchowym synem św. Augustyna, wielu z nas pomyślało, że prędzej czy później wróci do domu”. Hierarcha przypomniał, że św. Augustyn przez 34 lata, do swojej śmierci w 430 r., był biskupem Hippony. Ta z kolei jest położona 70 kilometrów od Tagasty, gdzie się urodził i od miejscowości Madaura, gdzie studiował, zanim przeniósł się do Kartagin
— mówi biskup
To, że Leon XIV często cytuje i powołuje się na świętego z Hippony, a teraz odwiedza jego ojczyznę, napełnia dumą i radością zarówno chrześcijan, jak i miejscowych muzułmanów. Poza tym ta wizyta niejako nobilituje Algierię jako centrum i miejsce spotkania świata arabsko-muzułmańskiego z Europą
— dodaje.
Chrześcijanie w diecezji konstantynowskiej
Bp Guillard poinformował, że do dziś do Annaby przybywają chrześcijańskie pielgrzymki pod hasłem „Śladami św. Augustyna”, choć nie tak licznie jak dawniej. Na rozległym terenie jego diecezji pozostało jedynie 7 społeczności chrześcijańskich i zaledwie jeden kościół – bazylika św. Augustyna w Annabie. Jest natomiast kilka domów modlitwy. Na terenie diecezji pracuje 10 kapłanów, kilkunastu zakonników i zakonnic. Jeśli chodzi o wiernych, to głównie studenci z krajów subsaharyjskich, którzy przyjechali do Algierii na stypendia, a także robotnicy-obcokrajowcy i garstka Algierczyków.
Zadanie Kościoła w Algierii
Naszym zadaniem nie jest nawracanie Algierczyków
— wyjaśnia bp Guillard.
Czujemy się wezwani, by żyć zgodnie z Ewangelią w algierskim społeczeństwie. Nie możemy się zamykać w naszej chrześcijańskiej tożsamości. Naszym zadaniem jest wspieranie chrześcijan i działanie na rzecz braterskich stosunków z muzułmanami
— dodaje.
Leon XIV po raz trzeci w Annabie
Robert Francis Prevost po raz pierwszy odwiedził Algierię, gdy był przeorem generalnym Zakonu Augustianów, a po raz drugi przybył do Annaby w 2013 roku na zakończenie renowacji bazyliki św. Augustyna, sfinansowanej przez państwo algierskie. Bp Guillard podkreśla, że miejscowa ludność, niemal całkowicie muzułmańska, jest bardzo przyjazna i gościnna. „Ludzie czekają na przyjazd duchowego syna św. Augustyna, syna Algierii. Bardzo cenią Leona XIV, bo czują, że pracuje nie tylko dla „swoich”, dla katolików. Jest naprawdę uduchowioną osobowością, która bierze pod opiekę całą ludzkość, bez względu na to jaką religię ktoś wyznaje.
