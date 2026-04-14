Niech ta rocznica stanie się dla nas zachętą do pogłębiania wiary oraz do pielęgnowania pamięci o chrześcijańskich korzeniach naszej Ojczyzny – zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC z okazji obchodzonej 14 kwietnia 1060. rocznicy Chrztu Polski.
Narodowe Święto Chrztu Polski
Przewodniczący Episkopatu przypomniał, że 1060 lat temu miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego narodu – Chrzest Polski.
W 966 roku książę Mieszko I przyjął chrzest, wprowadzając polski Naród do wspólnoty Kościoła. Był to moment, od którego rozpoczęła się chrześcijańska historia Polski. Na pamiątkę tego wydarzenia, 14 kwietnia, obchodzimy Narodowe Święto Chrztu Polski
— wskazał.
„Dziękujemy Bogu za dar wiary”
Abp Wojda przyznał, że dla ludzi wierzących Chrzest Polski jest nie tylko faktem historycznym, ale przede wszystkim stanowi początek obecności wiary na naszych ziemiach.
Obchodząc 1060. rocznicę Chrztu Polski, dziękujemy Bogu za dar wiary przekazywany z pokolenia na pokolenie
— wyjaśnił.
Przewodniczący KEP ocenił, że rocznica ta stanowi także dobrą okazję, „by przypomnieć sobie o znaczeniu własnego chrztu i o tym, że każdy z nas jest powołany do życia według Ewangelii oraz do budowania wspólnoty opartej na wartościach chrześcijańskich”.
Niech ta rocznica stanie się dla nas zachętą do pogłębiania wiary oraz do pielęgnowania pamięci o chrześcijańskich korzeniach naszej Ojczyzny
—zachęcił abp Wojda.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757934-1060-rocznica-chrztu-polski-wiara-przekazywana-z-pokolenia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.