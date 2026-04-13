O godzinie 9.06 wystartował samolot z Ojcem Świętym Leonem XIV na pokładzie z lotniska Fiumicino w Rzymie do Algieru. Papież przybędzie do stolicy Algierii po ok. dwóch godzinach lotu. Jest to trzecia podróż zagraniczna Leona XIV. Pielgrzymka potrwa 11 dni.
Od 13 do 23 kwietnia 2026 roku Ojciec Święty odwiedzi cztery kraje afrykańskie: Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową. Papież ma nieść przesłanie pokoju, dialogu, poszanowania każdej osoby, sprzeciwu wobec wykorzystywania ludzi i zasobów.
Śladami św. Augustyna - dialog i pokój
W Algierii Leon XIV będzie przebywać do 15 kwietnia. Hasłem podróży do tego kraju jest „Pokój z wami”.
Ojciec Święty spotka się tam z władzami, mieszkańcami, przedstawicielami różnych wspólnot, a także odwiedzi Annabę - starożytną Hipponę - miejsce związane ze św. Augustynem.
Spotka się też ze wspólnotą augustiańską, którą już dwukrotnie odwiedzał wcześniej jako generał zakonu augustianów.
