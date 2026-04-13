Papież Leon XIV wyruszył do Algierii. Odwiedzi w sumie 4 afrykańskie kraje. W programie wizyty jest miasto św. Augustyna

Ojciec Święty Leon XIV przed wylotem do Algieru / autor: VATICAN MEDIA
Ojciec Święty Leon XIV przed wylotem do Algieru / autor: VATICAN MEDIA

O godzinie 9.06 wystartował samolot z Ojcem Świętym Leonem XIV na pokładzie z lotniska Fiumicino w Rzymie do Algieru. Papież przybędzie do stolicy Algierii po ok. dwóch godzinach lotu. Jest to trzecia podróż zagraniczna Leona XIV. Pielgrzymka potrwa 11 dni.

Od 13 do 23 kwietnia 2026 roku Ojciec Święty odwiedzi cztery kraje afrykańskie: Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową. Papież ma nieść przesłanie pokoju, dialogu, poszanowania każdej osoby, sprzeciwu wobec wykorzystywania ludzi i zasobów.

Śladami św. Augustyna - dialog i pokój

W Algierii Leon XIV będzie przebywać do 15 kwietnia. Hasłem podróży do tego kraju jest „Pokój z wami”.

Ojciec Święty spotka się tam z władzami, mieszkańcami, przedstawicielami różnych wspólnot, a także odwiedzi Annabę - starożytną Hipponę - miejsce związane ze św. Augustynem.

Spotka się też ze wspólnotą augustiańską, którą już dwukrotnie odwiedzał wcześniej jako generał zakonu augustianów.

Czytaj także

Wojciech Rogacin/vaticannews.va/pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

