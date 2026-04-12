„W każdą niedzielę Kościół zachęca nas do czynienia tego, co robili pierwsi uczniowie – do gromadzenia się i celebrowania razem Eucharystii” – podkreślił Leon XIV w II Niedzielę Wielkanocną, która – jak zaznaczył Papież - została poświęcona przez św. Jana Pawła II Miłosierdziu Bożemu.
Papież nawiązał do czytanej dziś w kościołach Ewangelii o ukazaniu się Jezusa Zmartwychwstałego apostołowi Tomaszowi, podczas którego Chrystus zachęca go „żeby spojrzał na ślady po gwoździach, żeby włożył rękę w ranę Jego boku i uwierzył”. Na to on odpowiada: „Pan mój i Bóg mój!”
Rozpoznać i odnaleźć Jezusa na Mszy świętej
„Ta scena skłania nas do refleksji nad naszym spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym. Gdzie Go odnaleźć? Jak Go rozpoznać? Jak uwierzyć?” Odpowiadając na te pytania Leon XIV wskazuje na Mszę świętą niedzielną.
Podczas niej słuchamy słów Jezusa, modlimy się, wyznajemy naszą wiarę, w miłości dzielimy się darami Boga, dajemy nasze życie w zjednoczeniu z Ofiarą Chrystusa, karmimy się Jego Ciałem i Jego Krwią, abyśmy później sami z kolei byli świadkami Jego zmartwychwstania, jak wskazuje słowo „Msza” [łac. missa], czyli „posłanie”, „misja” [łac. missio]
— podkreślił Papież.
Czytaj także
Męczennicy Afrykańscy nie mogli żyć bez Eucharystii
Nawiązując do swej podróży Apostolskiej do Afryki, która się jutro rozpoczyna Papież mówił o męczennikach Kościoła afrykańskiego z pierwszych wieków. Wskazał, że męczennicy z Abiteny pozostawili nam piękne świadectwo o tym jak ważne jest uczestnictwo we Mszy świętej.
Na propozycję układu polegającego na ocaleniu życia pod warunkiem rezygnacji z celebrowania Eucharystii, odpowiedzieli, że nie mogą żyć bez świętowania dnia Pańskiego
— przypomniał papież. Leon XIV dodał, że to właśnie poprzez Eucharystię również nasze ręce stają się „rękami Zmartwychwstałego”, świadkami Jego obecności, Jego miłosierdzia, Jego pokoju, w znakach pracy, poświęcenia, choroby, upływu lat, które często na nich są wyryte, jak w geście czułości, uścisku czy miłości.
Wytrwałość w niedzielnym spotkaniu ze Zmartwychwstałym
Papież podkreślił, że:
W świecie, który tak bardzo potrzebuje pokoju, zobowiązuje nas to – bardziej niż kiedykolwiek – do wytrwałości i wierności naszemu eucharystycznemu spotkaniu ze Zmartwychwstałym, abyśmy wyruszali po nim jako świadkowie miłości i zwiastuni pojednania. Niech nam w tym pomaga Maryja Panna – błogosławiona, ponieważ pierwsza uwierzyła, choć nie widziała.
Czytaj także
koal/VaticanNews/Rytel-Andrianik
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757829-leon-xiv-niedzielna-msza-sw-jest-niezbedna-dla-chrzescijanina
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.