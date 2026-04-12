Prawosławni obchodzą dziś Święta Wielkanocne. Para Prezydencka: Niech wspólnota wiary będzie dla Państwa wzorem zaangażowania

autor: Fratria
Prawosławni rozpoczęli dzisiaj obchody Świąt Wielkanocnych, które w tym roku przypadają u nich tydzień później, niż u katolików. W Polsce w tym terminie Wielkanoc świętują też staroobrzędowcy. Z tej okazji życzenia dla wyznawców Kościoła prawosławnego w Polsce złożyła Para Prezydencka.

Życzenia dla wyznawców Kościoła prawosławnego w Polsce z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Wielce Czcigodni Duchowni oraz Szanowni Wierni Świeccy Kościoła prawosławnego w Polsce,

z okazji Paschy Chrystusowej prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń błogosławieństwa Zmartwychwstałego i Jego obfitych łask na wszystkich drogach życia. Niech udział w liturgii, wielkanocne obrzędy i zwyczaje, uroczyste spotkania w gronie najbliższych, krewnych, przyjaciół oraz w rodzinach zakonnych wypełnią Państwa serca radością i przyniosą duchowe umocnienie. Niech wspólnota wiary – w tych dniach przeżywana szczególnie głęboko – daje Państwu pokrzepienie oraz będzie dla Państwa wzorem zaangażowania społecznego i patriotycznego.

„Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć i będącym w grobach życie dał”. To niezwykłe orędzie troparionu Zmartwychwstania streszcza samą istotę Ewangelii. Jako chrześcijanie wierzymy, że to właśnie ono jest źródłem prawdziwej nadziei i pokoju; że dopiero na fundamencie tej prawdy możemy przemieniać nasze serca i skutecznie zabiegać o sprawiedliwy ład w świecie doczesnym. Życząc owocnego udziału w tej wielkiej misji, a także Bożego pokoju, szczęścia i dostatku w Państwa domach, prosimy o modlitwę za nasz wspólny ojczysty dom – Polskę.

Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał!

Wszystkiego dobrego!

— czytamy w życzeniach od Pary Prezydenckiej.

Ponieważ data tego święta w Kościele zachodnim wyliczana jest nieco inaczej niż w Kościele wschodnim, do tego używają one innych kalendarzy, Wielkanoc w tym samym terminie w obu obrządkach przypada tylko raz na jakiś czas.

Tak było przed rokiem, a wcześniej np. w 2017 roku. Przeważnie prawosławni świętują Wielkanoc później, nawet pięć tygodni po katolikach, jak miało to miejsce dwa lata temu.

Nad ranem w niedzielę w cerkwiach zakończyły się kilkugodzinne jutrznie paschalne i liturgie rozpoczynające się o północy. W katedrze św. Mikołaja w Białymstoku – stolicy województwa, w którym są największe w kraju skupiska prawosławnych – przewodniczył tym uroczystościom ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub.

Jeszcze przed rozpoczęciem nocnych nabożeństw paschalnych, do wielu prawosławnych parafii dotarł Święty Ogień z bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie, przywieziony do kraju wieczorem w Wielką Sobotę przez delegację Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP).

Zmartwychwstanie nie jest mitem”

Najpierw trafił do zwierzchnika Cerkwi w Polsce metropolity Sawy, potem z Warszawy został rozwieziony do prawosławnych diecezji i parafii w całym kraju.

Zmartwychwstanie nie jest mitem, nie jest opowieścią. Jest historyczną i zbawienną realnością. Kto bagatelizuje jego znaczenie, nie stał się jeszcze w pełni człowiekiem i nie rozumie sensu życia

— pisze w orędziu paschalnym sobór biskupów polskiej Cerkwi.

Prawosławni hierarchowie przypominają w tym orędziu, że w tym roku mija 1700 lat od wydarzenia znanego jako odnalezienie Krzyża Pańskiego. Przypisuje się to cesarzowej Helenie, matce cesarza Konstantyna Wielkiego. Polska Cerkiew symbolicznie uczci tę rocznicę w sierpniu w sanktuarium na Świętej Górze Grabarce (Podlaskie).

W odpowiedzi na wołanie dzisiejszego świata, często zagubionego i zranionego brakiem miłości, przychodzi przesłanie Chrystusa zstępującego do otchłani (…) To jest właśnie ta paschalna nadzieja, która może jako jedyna pomóc w zakończeniu wojen i konfliktów zbrojnych na Ukrainie, w Ziemi Świętej i innych miejscach naszego globu. Kto bowiem wierzy w zmartwychwstanie, ten pokona z Chrystusem wszelkie trudności i zawsze będzie człowiekiem pokoju

— podkreślili hierarchowie.

Niedzielne śniadanie wielkanocne to - u wielu prawosławnych - pierwszy obfity posiłek po bardzo ścisłym poście w Wielkim Tygodniu, a dla niektórych – po całym okresie Wielkiego Postu bez mięsa, a nawet nabiału. W niektórych rodzinach spożywane było już nad ranem, po powrocie z paschalnych nabożeństw. Wtedy też na stole pojawiły się pokarmy święcone w Wielką Sobotę.

Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie PAKP ich liczbę szacują na 450-500 tys. osób. W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić odpowiedzi na nie) niecałe 151,7 tys. osób.

W tym samym terminie co prawosławni Wielkanoc obchodzą też staroobrzędowcy. Społeczność ta stanowi odłam Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i jest jedną z najmniejszych w Polsce grup religijnych. W XVIII wieku jej przedstawiciele dotarli do naszego kraju i założyli kilkanaście wsi na Suwalszczyźnie.

Wielkanocy w tym samym terminie co prawosławni i staroobrzędowcy nie obchodzą już grekokatolicy, którzy obecnie stosują kalendarz z terminami świąt, przyjęty przez Kościół katolicki.

kk/PAP

