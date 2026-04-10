Leon XIV przyjął dziś na audiencji Emmanuela Macrona. Było to pierwsze takie spotkanie Papieża z prezydentem Francji. Po rozmowie z Ojcem Świętym francuski przywódca rozmawiał także z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem, któremu towarzyszył abp Paul Richard Gallagher. Wśród tematów rozmów znalazły się kwestie aktualnych konfliktów na świecie i potrzeby ich rozwiązania poprzez dialog i negocjacje.
Podczas rozmów w Sekretariacie Stanu, prowadzonych w serdecznej atmosferze, nawiązano do dobrych relacji istniejących między Stolicą Apostolską a Francją
— podano w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Następnie skupiono się na istotnych kwestiach o charakterze międzynarodowym, dokonując wymiany poglądów na temat sytuacji konfliktowych na świecie, wyrażając nadzieję, że będzie można przywrócić pokojowe współistnienie poprzez dialog i negocjacje
— dodano.
„Łączy nas to samo przekonanie”
Emmanuel Macron wyraził swoje zadowolenie z audiencji.
Z wielką przyjemnością spotykam się z Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV. Łączy nas to samo przekonanie: w obliczu rozłamów na świecie działanie na rzecz pokoju jest obowiązkiem i wymogiem. Francja zawsze będzie działać na rzecz dialogu, sprawiedliwości i braterstwa między narodami
— napisał prezydent Francji na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757680-papiez-leon-xiv-przyjal-na-audiencji-prezydenta-francji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.