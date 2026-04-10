Papież Leon XIV przyjął na audiencji prezydenta Francji Emmanuela Macrona. "Będzie można przywrócić pokojowe współistnienie"

Na zdjęciu papież Leon XIV oraz Emmanuel Macron w Watykanie / autor: PAP/EPA
Leon XIV przyjął dziś na audiencji Emmanuela Macrona. Było to pierwsze takie spotkanie Papieża z prezydentem Francji. Po rozmowie z Ojcem Świętym francuski przywódca rozmawiał także z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem, któremu towarzyszył abp Paul Richard Gallagher. Wśród tematów rozmów znalazły się kwestie aktualnych konfliktów na świecie i potrzeby ich rozwiązania poprzez dialog i negocjacje.

Podczas rozmów w Sekretariacie Stanu, prowadzonych w serdecznej atmosferze, nawiązano do dobrych relacji istniejących między Stolicą Apostolską a Francją

— podano w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Następnie skupiono się na istotnych kwestiach o charakterze międzynarodowym, dokonując wymiany poglądów na temat sytuacji konfliktowych na świecie, wyrażając nadzieję, że będzie można przywrócić pokojowe współistnienie poprzez dialog i negocjacje

— dodano.

Łączy nas to samo przekonanie”

Emmanuel Macron wyraził swoje zadowolenie z audiencji.

Z wielką przyjemnością spotykam się z Jego Świątobliwością Papieżem Leonem XIV. Łączy nas to samo przekonanie: w obliczu rozłamów na świecie działanie na rzecz pokoju jest obowiązkiem i wymogiem. Francja zawsze będzie działać na rzecz dialogu, sprawiedliwości i braterstwa między narodami

— napisał prezydent Francji na portalu X.

Karol Darmoros/Vatican News/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

