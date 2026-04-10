Watykan zdementował doniesienia mediów, które podały, że na spotkaniu wiceszefa Pentagonu Elbridge’a Colby’ego i nuncjusza apostolskiego w USA kard. Christophe’a Pierre’a w styczniu padły słowa krytyki pod adresem papieża Leona XIV za postawę wobec polityki administracji w Waszyngtonie.
Jak potwierdził Jego Eminencja Christophe Pierre, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, spotkanie, które odbył z panem Elbridge’em Andrew Colbym, mieściło się w ramach zwyczajnej misji przedstawiciela papieskiego i dało okazję do wymiany poglądów na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania
— napisał dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni w oświadczeniu przekazanym dziennikarzom.
Narracja przedstawiona przez niektóre media na temat tego spotkania w żadnym stopniu nie odpowiada prawdzie
— zaznaczył.
Spotkanie
Wcześniej ministerstwo obrony USA potwierdziło doniesienia, że w styczniu wiceszef Pentagonu Elbridge Colby spotkał się z nuncjuszem apostolskim. Resort zaznaczył jednak, że spotkanie było „merytoryczne, pełne szacunku i profesjonalne” i omówiono podczas niego „różne tematy, w tym kwestie moralności w polityce zagranicznej, logikę Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, Europę, Afrykę, Amerykę Łacińską i inne”. Pierre miał wyrazić uznanie dla współpracy z Pentagonem i nadzieję na dalszy dialog.
Ostatnie doniesienia o spotkaniu są mocno przesadzone i zniekształcone. Spotkanie między Pentagonem a przedstawicielami Watykanu odbyło się w atmosferze szacunku i było rozsądną rozmową
— zaznaczono.
Doniesienia o napiętych relacjach
Komunikat jest reakcją na doniesienia portalu Free Press, który pisał o napiętych stosunkach między Watykanem i administracją Donalda Trumpa, m.in. ze względu na krytyczny stosunek amerykańskiego papieża Leona XIV do polityki imigracyjnej i zagranicznej Białego Domu.
Według portalu, należącego do amerykańskiego koncernu Paramount Skydance, wezwanie kardynała do Pentagonu było reakcją na przemówienie Leona XIV z 9 stycznia do korpusu dyplomatycznego. Papież ostrzegał wówczas, że „zasada ustanowiona po II wojnie światowej, która zabraniała narodom używania siły w celu naruszania granic innych państw, została całkowicie podważona” i jest zastępowana „dyplomacją opartą na sile”.
Cytowani przez Free Press urzędnicy watykańscy relacjonowali, że przedstawiciele Pentagonu byli oburzeni fragmentem przemówienia na temat „doktryny Monroe”, czyli zapożyczoną z XIX wieku strategią Trumpa przewidującą dominację USA na półkuli zachodniej. Colby miał wówczas powiedzieć, że „Ameryka ma potęgę militarną, by robić cokolwiek chce na świecie” i radził, by Kościół „stanął po jej stronie”. Inny amerykański urzędnik uczestniczący w spotkaniu miał odwołać się do papiestwa awiniońskiego, czyli okresu w XIV w., kiedy pod przymusem króla Francji papieże przenieśli się z Rzymu do Awinionu i byli uzależnieni od francuskiej korony.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757677-relacje-miedzy-waszyngtonem-a-watykanem-nie-sa-napiete
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.