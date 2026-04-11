Ożywienie duchowe w USA. Wyraźny wzrost chrztów i bierzmowań w czasie Wielkanocy. „Szczególnie widoczny wśród młodych ludzi"

W Noc Zmartwychwstania katechumeni w różnych stronach świata przyjmowali chrzest. Na zdjęciu: uroczystości w Bazylice Watykańskiej
W Stanach Zjednoczonych rośnie liczba osób przyjmowanych do Kościoła. W 2026 roku amerykańskie diecezje przyjęły średnio o 38 proc. więcej osób niż rok wcześniej – wynika z analizy danych opublikowanych przez Hallow. Tysiące katechumenów i kandydatów przystąpiło do sakramentów podczas liturgii wielkanocnych.

Jak podaje EWTN, wzrost liczby osób wstępujących do Kościoła odnotowano w całych Stanach Zjednoczonych – zarówno w dużych archidiecezjach, jak i mniejszych diecezjach. Do wspólnoty przyjmowano katechumenów, czyli osoby nieochrzczone oraz kandydatów, już ochrzczonych, którzy przystąpili do pełnej jedności z Kościołem katolickim przez przyjęcie bierzmowania.

Wzrost w całym kraju

Z badania przeprowadzonego przed Wielkanocą wynika, że większość z 71 ankietowanych diecezji spodziewała się wzrostu liczby nowych wiernych. Jedynie pięć przewidywało spadek. Dane pokazują powrót do poziomów sprzed pandemii COVID-19, kiedy liczba konwersji była niższa.

Największe wzrosty wśród dużych diecezji odnotowały archidiecezje Los Angeles (139 proc.), Chicago (52 proc.) i Nowego Jorku (36 proc.), a także diecezja Phoenix (23 proc.).

Lokalne przykłady

W archidiecezji Detroit do Kościoła przyjęto łącznie co najmniej 1428 osób. Była to największa grupa od 2005 roku. W diecezji Boise w stanie Idaho zauważono znaczący wzrost liczby zarówno katechumenów, jak i kandydatów, którzy zostali w pełni włączeni do Kościoła.

Rzecznik diecezji przekazał EWTN, że wzrost był „szczególnie widoczny wśród młodych ludzi, których przyciąga transcendentne piękno, klarowność i ortodoksja wiary katolickiej”.

Rekordy i różnice

Archidiecezja Los Angeles przyjęła ponad 8500 osób, notując największy wzrost w kraju. Również mniejsze diecezje odnotowały znaczące przyrosty, m.in. Duluth (145 proc.) czy Rapid City (96 proc.).

Nie wszędzie jednak liczby rosły. W niektórych diecezjach odnotowano niewielkie spadki, choć w dłuższej perspektywie także tam widoczny jest trend wzrostowy.

Oznaki ożywienia

W wielu miejscach tegoroczne grupy nowych wiernych były największe od lat. W niektórych diecezjach liczba przyjętych do Kościoła przekroczyła nawet rekordy z ubiegłego roku.

Dane wskazują, że mimo wcześniejszych spadków związanych z pandemią, Kościół w Stanach Zjednoczonych doświadcza obecnie wyraźnego ożywienia i wzrostu liczby wiernych.

Karol Darmoros/Vatican News PL

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

