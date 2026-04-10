Kardynał Vincent Nichols zwrócił uwagę, że w Wielkiej Brytanii rośnie liczba osób, które podczas Wigilii Paschalnej przyjmują chrzest lub zostają przyjęte do wspólnoty Kościoła katolickiego. Jak napisał, w diecezji Westminster „w ciągu ostatnich dwóch lat liczba ta podwoiła się”, dodając jednak: „nie chodzi tu jednak tylko o liczby”.
W artykule opublikowanym przez portal Zenit emerytowany arcybiskup diecezji Westminster podkreślił, że decyzje podejmowane przez kandydatów do chrztu i konwertytów są związane z przemianą życia: „Każda z tych osób, które podchodzą – często z pewnym zawstydzeniem – przeszła głęboką przemianę serca, umysłu i duszy”. Kard. Nichols wskazał cztery powracające – jego zdaniem – wymiary drogi do wiary.
Pierwszym ma być doświadczenie relacji i przynależności.
Zauważyłem, że niewiele osób, jeśli w ogóle, podejmuje tę podróż samotnie
— napisał, akcentując rolę towarzyszenia ze strony bliskich i wspólnoty parafialnej. W tym kontekście ocenił:
Nie jesteśmy odizolowanymi jednostkami. Należymy do siebie nawzajem, w kręgach dających życie. Nie możemy stać samotnie. Nie tak zostaliśmy stworzeni.
Drugim wymiarem, według hierarchy, jest poszukiwanie sensu.
Jesteśmy istotami poszukującymi sensu
— stwierdził, wskazując, że projekty oferowane przez współczesność, takie jak kariera, dobrobyt i osiągnięcia, nie zawsze dają trwałe oparcie, bo „te rzeczy mogą zniknąć jak poranna mgła”. Jak dodał, „nasza wiara oferuje horyzont, dzięki któremu możemy wytyczyć kierunek i skupić nasze wysiłki”. Podkreślił, że w Chrystusie „mamy naszą drogę. On jest naszą ścieżką do spełnienia”.
Trzeci element Nichols opisał jako doświadczenie piękna, które może prowadzić do Boga.
Dzisiaj to piękno jest potężną drogą do Boga
— napisał, podkreślając również znaczenie ciszy.
Aby wzbogacić drogę ku pięknu, musimy zadbać o to, by w naszym życiu i w naszych liturgiach znalazły się chwile ciszy
— wskazał.
Czwartym wymiarem ma być odkrywanie znaczenia Najświętszej Ofiary. Kardynał zaznaczył, że „poczucie zachwytu wobec Mszy świętej i uwielbienia Najświętszego Sakramentu często towarzyszy naszym drogom wiary, które przeżywamy w tym okresie”.
W ocenie hierarchy te cztery doświadczenia wskazują na szersze znaczenie wiary w życiu społecznym.
Każdy z tych wymiarów drogi do wiary jest prostym dowodem na to, że nasza wiara jest jedynym solidnym źródłem i fundamentem trwałej spójności społecznej oraz kultury dającej życie
— napisał.
Podkreślił też: „W jego centrum znajduje się osoba Jezusa”, a „osobisty kontakt z naszym Panem, poprzez modlitwę i rozmowę z Nim, poprzez liturgię Kościoła, jest kluczem do odnowy wiary i jej głoszenia” – podkreślił na koniec.
Tomasz Zielenkiewicz/Vatican News PL
(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757656-coraz-wiecej-osob-na-wyspach-przechodzi-na-katolicyzm
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.