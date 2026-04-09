132. przeorem Jasnej Góry mianowano o. dra Grzegorza Prusa, definitora generalnego Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Oficjalne obejmie urząd 1 maja 2026 r. Kadencja przeora trwa 3 lata. Nominacji dokonał o. Beniamin Bąkowski (generał Zakonu Paulinów wybrany na początku marca), wspólnie z definitorium.
Jasna Góra jest największym klasztorem paulińskim i siedzibą władz zakonu. Spośród prawie pół tysiąca zakonników we wszystkich wspólnotach na świecie, prawie stu mieszka właśnie na Jasnej Górze.
O. Grzegorz Prus - paulin, historyk, doktor nauk humanistycznych
53-letni o. Grzegorz Prus paulinem jest od lat 31 lat, a kapłanem od 25. Urodził się 22 lutego 1973 r. w Otwocku. Do Zakonu Paulinów wstąpił w 1994 r. Profesję wieczystą złożył 25 marca 2000 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Bazylice jasnogórskiej w 2001 r.
O. Prus posługiwał w Starej Błotnicy, krakowskiej Skałce, gdzie pełnił funkcję prefekta studiów w paulińskim seminarium, podprzeora klasztoru a następnie przeora. W latach 2014-2020 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów.
19 czerwca 2009 r. otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy doktorskiej „Polska Prowincja Paulinów w czasie panowania dynastii Wazów w Polsce”. Rozprawę doktorską Paulin obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Od sierpnia 2020 r. o. Prus posługuje na Jasnej Górze. Jest wykładowcą historii Kościoła, dyrektorem Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. 6 marca 2026 r. został wybrany, podczas Kapituły Generalnej, na urząd Definitora Generalnego Zakonu.
132. przeor w historii Jasnej Góry
Jasnogórscy przeorzy są mianowani od 1382 r., a więc od początku istnienia klasztoru. Paulini przybyli do Polski z Węgier. Wśród nich byli Słowacy, którzy najprawdopodobniej mówili po polsku. Jeden z nich o. Grzegorz Primipillus został mianowany pierwszym przeorem klasztoru na Jasnej Górze, czyli pierwszym jego przełożonym. O. Grzegorz Prus będzie 132. przeorem w historii Jasnej Góry.
Wśród jasnogórskich przeorów było wielu znanych zakonników. To m.in. o. Augustyn Kordecki, który odegrał znaczącą rolę podczas potopu szwedzkiego, a przeorem Jasnej Góry był aż trzykrotnie.
Po powstaniu styczniowym, kiedy miała miejsce kasata paulińskich klasztorów i pozostała tylko Jasna Góra, przeorów mianował biskup, na zlecenie rosyjskiego gubernatora. Kadencje przeorów - prepozytów trwały wówczas aż do śmierci albo odwołania z powodu różnych czynników np. zdrowotnych.
Od 1920 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i ponownej organizacji struktur zakonu, łącznie z wyborem Generała, powrócono do dawnej praktyki, czyli mianowania Generała przez przełożonego generalnego, po konsultacji z podwładnymi klasztoru. Po soborze watykańskim II ustalono, że kadencja przeora Jasnej Góry powinna trwać co najwyżej dwie trzyletnie kadencje, czyli maksymalnie sześć lat i tak jest do dzisiaj.
Do zadań przeora należy przede wszystkim troska o całokształt funkcjonowania jasnogórskiego klasztoru, zarówno w wymiarze duszpasterskim - służba pielgrzymom, jak i zakonnym.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
