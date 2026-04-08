Dziś w nocy prezydent USA Donald Trump ogłosił dwutygodniowy rozejm pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Iranem. Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie wyraził zadowolenie z takiego obrotu spraw. Wyraził pragnienie, by gotowość do dialogu stała się narzędziem rozwiązywania konfliktów na świecie.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił dziś w nocy, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie „obustronny”.
Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie porozumienia
— poinformował Trump.
Papież powiedział dziś rano, zwracając się do tysięcy uczestników audiencji na Placu Świętego Piotra:
Po ostatnich godzinach wielkiego napięcia dla Bliskiego Wschodu i dla całego świata przyjmuję z zadowoleniem i jako znak żywej nadziei ogłoszenie natychmiastowego dwutygodniowego rozejmu.
Po tych słowach na placu rozległy się długie brawa.
„Można osiągnąć zakończenie wojny”
Leon XIV dodał:
Tylko poprzez powrót do negocjacji można osiągnąć zakończenie wojny. Wzywam, by w tym czasie delikatnej pracy dyplomatycznej towarzyszyć modlitwą, wyrażając pragnienie, by gotowość do dialogu mogła stać się narzędziem rozwiązania innych sytuacji konfliktowych na świecie.
Papież zaprosił następnie wszystkich, by dołączyli do niego podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju na świecie, które odbędzie się w sobotę w Watykanie.
Tematem papieskiej katechezy była konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II „Lumen gentium” („Światło narodów”) na temat natury i misji Kościoła.
Leon XIV mówił o powołaniu wszystkich wiernych do świętości.
Nie jest to przywilej dla nielicznych, lecz dar, który zobowiązuje każdego ochrzczonego do dążenia do doskonałości miłości, czyli do pełni miłości wobec Boga i bliźniego.
— podkreśliła głowa Kościoła.
„Odnawia nas w miłości”
Papież zaznaczył:
Smutna rzeczywistość grzechu w Kościele, czyli w każdym z nas, wzywa każdego do poważnej przemiany życia, powierzając się Panu, który odnawia nas w miłości. To właśnie ta nieskończona łaska, która uświęca Kościół, powierza nam misję do wypełniania dzień po dniu: misję naszego nawrócenia. Dlatego świętość nie ma jedynie charakteru praktycznego, jak gdyby można ją było sprowadzić do etycznego wysiłku, choćby największego, lecz dotyczy samej istoty życia chrześcijańskiego; osobistego i wspólnotowego.
Zwracając się do Polaków, papież powiedział:
Zmartwychwstały Chrystus przynosi radość i nadzieję każdemu człowiekowi. Niech jego zwycięstwo nad złem i śmiercią dodaje odwagi, zwłaszcza młodym, do wiernego kierowania się radami ewangelicznymi, szczególnie na drodze powołania do różnych form życia konsekrowanego.
W audiencji na Placu Świętego Piotra uczestniczyło wielu Polaków.
Adam Bąkowski/PAP
