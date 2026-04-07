Polski Kościół odpowiada na apel Leona XIV. 11 kwietnia 2026 roku ma być czasem modlitwy o pokój w jedności z Ojcem Świętym

autor: Vatican Media
W ślad za apelem wygłoszonym przez Leona XIV w orędziu Urbi et Orbi przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC zaapelował do duszpasterzy oraz wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, aby dzień 11 kwietnia 2026 r., stał się szczególnym czasem modlitwy o pokój w jedności z Ojcem Świętym Leonem XIV.

O wezwaniu abp Wojdy poinformowało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

W polskich kościołach specjalne wołanie o pokój

Zachęcam wszystkich duszpasterzy oraz wiernych, aby dzień 11 kwietnia 2026 r., a więc wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego, stał się szczególnym wyrazem jedności z Ojcem Świętym Leonem XIV w gorącym wołaniu do Boga o dar pokoju dla świata. Proszę, aby tego dnia w modlitwie wiernych, we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, zostało dodane specjalne wezwanie o pokój, który może przynieść jedynie Książę Pokoju

— napisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w przesłaniu do wiernych Kościoła katolickiego w Polsce.

Apel Leona XIV

To odpowiedź na apel Leona XIV wygłoszony w Wielkanoc, by błagać Zmartwychwstałego Chrystusa o dar pokoju i pojednania.

Papież w orędziu Urbi et Orbi powiedział: „Pokój, który przekazuje nam Jezus, nie jest tym pokojem, który jedynie ucisza oręż, lecz tym, który dotyka i przemienia serce każdego z nas! Nawracajmy się przyjmując pokój Chrystusa! Niech zabrzmi wołanie o pokój, które wypływa z serca! Dlatego zapraszam wszystkich do zjednoczenia się ze mną podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju, które będziemy przeżywać tutaj, w Bazylice Świętego Piotra, w najbliższą sobotę, 11 kwietnia”.

Przyłącza się też Kościół włoski

Na apel Leona XIV odpowiedział również Kościół we Włoszech, gdzie również 11 kwietnia katolicy w swoich wspólnotach lokalnych łączyć się będą z modlitwą Papieża w intencji pokoju.

tkwl/vaticannews.va/Wojciech Rogacin - Watykan

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

