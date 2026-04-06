„Życzę wam, abyście przeżywali w radości i wierze ten Poniedziałek Wielkanocny oraz dni Oktawy Wielkanocy, w których przedłuża się świętowanie Zmartwychwstania Chrystus” - powiedział papież Leon XIV po modlitwie Regina Caeli. Ojciec Święty odnosząc się do inicjatyw z okazji Międzynarodowego Dnia Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju, ponowił swój apel, „aby sport stawał się przestrzenią integracji i pokoju”. „Wytrwale prośmy o dar pokoju dla całego świata” - zwrócił się do wiernych przybyłych w południe na Plac Świętego Piotra papież.
Ojciec Święty Leon XIV powiedział w czasie południowej modlitwy Regina Caeli, że należy głosić orędzie nadziei społecznościom dręczonym przez wojnę, prześladowanym chrześcijanom i wszystkim gnębionym przez niegodziwość.
W przeciwnym razie głos nadziei zostanie zduszony przez ludzi stosujących przemoc
— powiedział Leon XIV i zaapelował o modlitwę o pokój.
Wytrwale prośmy o dar pokoju dla całego świata
— dodał.
Czytaj także
Zmartwychwstały, wciąż żywy i obecny
W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę Regina Coeli, odmawianą w okresie po Wielkanocy, papież przywołał z Ewangelii według świętego Mateusza dwie wersje dotyczące zmartwychwstania Jezusa: podczas gdy kobiety mówiły, że spotkały Zmartwychwstałego, strażnicy twierdzili, że Jezus nie zmartwychwstał, lecz jego ciało zostało wykradzione.
Z jednego i tego samego faktu pustego grobu wypływają dwie narracje: jedna jest źródłem nowego i wiecznego życia, druga zaś pewnej i ostatecznej śmierci. Ten kontrast skłania nas do refleksji nad wartością chrześcijańskiego świadectwa i nad uczciwością ludzkiej komunikacji
— stwierdził Leon XIV.
Często bowiem opowiadanie prawdy zostaje zaciemnione przez fake news, jak mówi się dzisiaj, czyli przez kłamstwa, aluzje i bezpodstawne oskarżenia. W obliczu tych przeszkód prawda jednak nie pozostaje ukryta, przeciwnie: wychodzi nam naprzeciw, żywa i pełna blasku, rozświetlając najgęstsze ciemności
— następnie zauważył.
Tak jak Zmartwychwstały, wciąż żywy i obecny, wybawia przeszłość od destrukcyjnego końca, tak orędzie wielkanocne wybawia od grobu naszą przyszłość
— dodał papież.
Jakże ważne jest, aby Ewangelia dotarła przede wszystkim do osób gnębionych przez niegodziwość, która niszczy historię i powoduje zamęt w sumieniach. Mam na myśli społeczności dręczone przez wojnę, chrześcijan prześladowanych z powodu swej wiary, dzieci pozbawione edukacji. Głoszenie słowami i czynami Paschy Chrystusa oznacza dawanie nowego głosu nadziei, która w przeciwnym razie zostałaby zduszona rękami ludzi używających przemocy. Kiedy Dobra Nowina jest głoszona w świecie, rozjaśnia wszelki cień, w każdym czasie
— powiedział Leon XIV.
Ze szczególną serdecznością, w świetle Zmartwychwstałego, wspominamy dziś papieża Franciszka, który właśnie w Poniedziałek Oktawy Wielkanocy w ubiegłym roku oddał życie Panu
— zaznaczył Ojciec Święty i podkreślił, że to „wielkie świadectwo wiary i miłości” papieża zmarłego 21 kwietnia 2025 r.
Czytaj także
Leon XIV nawiązał także do obchodzonego w poniedziałek Międzynarodowego Dnia Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2013 roku.
Ponawiam apel o to, aby sport ze swoim uniwersalnym językiem braterstwa, był miejscem inkluzywności i pokoju
— dodał.
Papież pozdrowił pielgrzymów, którzy przybyli do Watykanu z Włoch oraz różnych krajów. Wyraził także wdzięczność za przekazane życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Jestem wdzięczny przede wszystkim za modlitwy; niech Bóg, za wstawiennictwem Maryi Panny, wynagrodzi każdego swoimi darami!
— powiedział Ojciec Święty.
Czytaj także
Robert Knap/VaticanNews/PAP
