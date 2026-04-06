Modlitwa Regina Caeli. Leon XIV: Trwajmy w błaganiu o dar pokoju dla całego świata. W przeciwnym razie głos nadziei zostanie zduszony

Papież Leon XIV apelował do wiernych w czasie Regina Caeli o modlitwę w intencji pokoju na świecie. / autor: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Papież Leon XIV apelował do wiernych w czasie Regina Caeli o modlitwę w intencji pokoju na świecie. / autor: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Życzę wam, abyście przeżywali w radości i wierze ten Poniedziałek Wielkanocny oraz dni Oktawy Wielkanocy, w których przedłuża się świętowanie Zmartwychwstania Chrystus” - powiedział papież Leon XIV po modlitwie Regina Caeli. Ojciec Święty odnosząc się do inicjatyw z okazji Międzynarodowego Dnia Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju, ponowił swój apel, „aby sport stawał się przestrzenią integracji i pokoju”. „Wytrwale prośmy o dar pokoju dla całego świata” - zwrócił się do wiernych przybyłych w południe na Plac Świętego Piotra papież.

Ojciec Święty Leon XIV powiedział w czasie południowej modlitwy Regina Caeli, że należy głosić orędzie nadziei społecznościom dręczonym przez wojnę, prześladowanym chrześcijanom i wszystkim gnębionym przez niegodziwość.

W przeciwnym razie głos nadziei zostanie zduszony przez ludzi stosujących przemoc

— powiedział Leon XIV i zaapelował o modlitwę o pokój.

Wytrwale prośmy o dar pokoju dla całego świata

— dodał.

Czytaj także

Zmartwychwstały, wciąż żywy i obecny

W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę Regina Coeli, odmawianą w okresie po Wielkanocy, papież przywołał z Ewangelii według świętego Mateusza dwie wersje dotyczące zmartwychwstania Jezusa: podczas gdy kobiety mówiły, że spotkały Zmartwychwstałego, strażnicy twierdzili, że Jezus nie zmartwychwstał, lecz jego ciało zostało wykradzione.

Z jednego i tego samego faktu pustego grobu wypływają dwie narracje: jedna jest źródłem nowego i wiecznego życia, druga zaś pewnej i ostatecznej śmierci. Ten kontrast skłania nas do refleksji nad wartością chrześcijańskiego świadectwa i nad uczciwością ludzkiej komunikacji

— stwierdził Leon XIV.

Często bowiem opowiadanie prawdy zostaje zaciemnione przez fake news, jak mówi się dzisiaj, czyli przez kłamstwa, aluzje i bezpodstawne oskarżenia. W obliczu tych przeszkód prawda jednak nie pozostaje ukryta, przeciwnie: wychodzi nam naprzeciw, żywa i pełna blasku, rozświetlając najgęstsze ciemności

— następnie zauważył.

Tak jak Zmartwychwstały, wciąż żywy i obecny, wybawia przeszłość od destrukcyjnego końca, tak orędzie wielkanocne wybawia od grobu naszą przyszłość

— dodał papież.

Jakże ważne jest, aby Ewangelia dotarła przede wszystkim do osób gnębionych przez niegodziwość, która niszczy historię i powoduje zamęt w sumieniach. Mam na myśli społeczności dręczone przez wojnę, chrześcijan prześladowanych z powodu swej wiary, dzieci pozbawione edukacji. Głoszenie słowami i czynami Paschy Chrystusa oznacza dawanie nowego głosu nadziei, która w przeciwnym razie zostałaby zduszona rękami ludzi używających przemocy. Kiedy Dobra Nowina jest głoszona w świecie, rozjaśnia wszelki cień, w każdym czasie

— powiedział Leon XIV.

Ze szczególną serdecznością, w świetle Zmartwychwstałego, wspominamy dziś papieża Franciszka, który właśnie w Poniedziałek Oktawy Wielkanocy w ubiegłym roku oddał życie Panu

— zaznaczył Ojciec Święty i podkreślił, że to „wielkie świadectwo wiary i miłości” papieża zmarłego 21 kwietnia 2025 r.

Czytaj także

Leon XIV nawiązał także do obchodzonego w poniedziałek Międzynarodowego Dnia Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2013 roku.

Ponawiam apel o to, aby sport ze swoim uniwersalnym językiem braterstwa, był miejscem inkluzywności i pokoju

— dodał.

Papież pozdrowił pielgrzymów, którzy przybyli do Watykanu z Włoch oraz różnych krajów. Wyraził także wdzięczność za przekazane życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Jestem wdzięczny przede wszystkim za modlitwy; niech Bóg, za wstawiennictwem Maryi Panny, wynagrodzi każdego swoimi darami!

— powiedział Ojciec Święty.

Czytaj także

Robert Knap/VaticanNews/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych