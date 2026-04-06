Przypominanie pełnej prawdy o ojcowskiej miłości Boga jest niezwykle ważne w czasach dotkniętych kryzysem ojcostwa – pisze w liście na Wielkanoc 2026 ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. List odczytywany jest w kościołach tradycyjnie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
List „Bóg Ojciec wzorem dla ojca rodziny” ks. prof. Mirosław Kalinowski rozpoczyna od refleksji, że uroczystość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest świętem nieograniczonej miłości Boga do człowieka, a przypominanie pełnej prawdy o ojcowskiej miłości Boga jest niezwykle ważne w czasach dotkniętych kryzysem ojcostwa.
„Dziecko od wczesnego dzieciństwa powinno kształtować swoje postawy, mając wzór osobowy w postaci własnych rodziców, w tym ojca.
Ojciec wychowuje całym sobą, swoją osobowością, cechami charakteru, tym jak odnosi się do ludzi, do swojej żony i jakie ma relacje z dzieckiem. Ta niezastąpiona rola ojca w rodzinie jest wciąż niedoceniana, a mężczyźni, często nawet nieświadomie, boją się podjąć wymagań związanych z tym zadaniem lub też nie są do niego właściwie przygotowani”
– zauważa rektor KUL.
Według ks. prof. Mirosława Kalinowskiego obraz złego ojca rodziny ma często wpływ na tworzenie błędnego obrazu Boga jako surowego, pozbawionego współczucia i niezainteresowanego człowiekiem albo czyniącego z niego niewolnika lub sługę. I dlatego w wielkanocnym rozważaniu rektor KUL zwraca uwagę na kwestę odpowiedzialnej postawy ojcowskiej w odwołaniu do prawdziwego obrazu Boga.
„Relacja między Bogiem Ojcem a Synem Bożym powinna być wzorem dla stosunków międzyludzkich”
– wskazuje ks. prof. Mirosław Kalinowski. I podkreśla, że relacja ojcowska między Bogiem i ludźmi powinna znaleźć odzwierciedlenie w postawie każdego ojca rodziny, a pełna miłości, jedności, wzajemnego zaufania i współdziałania relacja pomiędzy Bogiem Ojcem i Synem Bożym jest wzorem dla relacji rodzica ze swoim dzieckiem.
„Bóg Ojciec jest kwintesencją ojcostwa, ponieważ jest ojcem pierwszym i wiecznym” – pisze rektor KUL.
Ks. prof. Mirosław Kalinowski analizuje w swoim liście na Wielkanoc 2026 cechy ojcowskiej postawy Boga wobec całej ludzkości, która pokazuje, jaki powinien być ojciec rodziny. Pierwszą z nich jest wieczna obecność i towarzyszenie. Druga cecha to pełnienie roli swoistego wychowawcy, w której nieograniczona miłość łączy się ze sprawiedliwością.
„Jeżeli jest taka konieczność Bóg upomina i karze, ale czyni to zawsze dla dobra i rozwoju człowieka. (…) Bóg wychowuje nas do wolności, chcąc wyzwolić nas z grzechu. Fundamentem Jego wychowania jest miłość i dialog z człowiekiem”
– czytamy w liście rektora KUL.
Trzecia z cech Boga Ojca to miłosierdzie i przebaczenie, którą - zdaniem ks. prof. Mirosława Kalinowskiego - najlepiej ilustruje przypowieść o synu marnotrawnym.
„Mimo zatracenia się, zejścia na złą drogę, syn marnotrawny mógł liczyć na swojego ojca, na to, że ten będzie czekał i przyjmie go z powrotem pod swój dach. Ojcostwo Boga jest zawsze gotowe przyjąć grzeszne i zagubione dziecko, gdy zwróci się do niego z pokorą i żalem”
– zaznacza rektor KUL. I dodaje, że z miłosierdziem Boga wiąże się też czwarta cecha jego ojcostwa wobec wszystkich ludzi, czyli chęć ich ostatecznego uratowania i zbawienia.
„Właśnie to pragnienie Boga Ojca stało się powodem posłania na ziemię swojego Syna, a następnie Jego śmierć i zmartwychwstanie. W ten sposób Bóg pokazał, że prawdziwy ojciec pragnie zawsze ratować swoje dziecko i chce dla niego pełni szczęścia”
– przypomina ks. prof. Mirosław Kalinowski. Rektor KUL zachęca przy tej okazji do radosnej realizacji powołania do bycia ojcem rodziny.
„Chcemy przecież, aby nasze rodziny miały ojców obecnych, zaangażowanych w wychowanie dzieci; wymagających, ale wyrozumiałych; karzących, ale z miłością; miłosiernych i zawsze podających pomocną dłoń”
– podkreśla rektor KUL.
Jak zapewnia ks. prof. Mirosław Kalinowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od lat stara się kształtować właściwe postawy rodzicielskie. Służą temu m.in. badania naukowe realizowane na KUL oraz działalność Instytutu Nauk o Rodzinie, który ma na celu pogłębienie rozumienia rodziny i szczególnych zadań spoczywających na osobach, które ją tworzą, a także wypracowanie praktycznych metod umożliwiających funkcjonowanie rodzin w duchu chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności. Dlatego, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych ks. prof. Mirosław Kalinowski prosi o modlitwę w intencji wychowawczej roli KUL i prośby do Boga o dobrych ojców rodzin w naszej ojczyźnie: nieustannie obecnych, kochających, wymagających i wyrozumiałych, zaangażowanych i odpowiedzialnych, mających autorytet i pełnych poświęcenia.
„Niech nasze ojcostwo będzie takie, jak ojcostwo Boga, który kocha swoje dzieci i chce, by były blisko Niego; cierpliwie wychowuje i oczekuje na nie, gdy pobłądzą; poszukuje i przebacza”
– pisze rektor KUL w liście na Wielkanoc 2026.
KUL
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757348-rektor-kul-w-liscie-na-wielkanoc-bog-jest-kwintesencja-ojcostwa
