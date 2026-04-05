„Krzyż Chrystusa nieustannie przypomina nam o cierpieniu i bólu, które towarzyszą śmierci, oraz o rozdarciu, jakie ona niesie. Wszyscy lękamy się śmierci i dlatego odwracamy od niej wzrok, woląc na nią nie patrzeć. Nie możemy nadal pozostawać obojętni!” - wezwał Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu. Papież zapowiedział na sobotę, 11 kwietnia, czuwanie modlitewne w intencji pokoju, które odbędzie się na Placu św. Piotra. „Niech zabrzmi wołanie o pokój, które wypływa z serca!” - wezwał Ojciec Święty.
W orędziu wygłoszonym w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego z balkonu Bazyliki Świętego Piotra papież powiedział, że Wielkanoc to zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, miłości nad nienawiścią.
Siła, dzięki której Chrystus zmartwychwstał, jest całkowicie pozbawiona przemocy. Jest podobna do siły ziarna pszenicy, które obumierając w ziemi, rośnie, przebija się przez grudki gleby, kiełkuje i staje się złotym kłosem. Jeszcze bardziej przypomina siłę ludzkiego serca, które, zranione zniewagą, odrzuca odruch zemsty, a pełne współczucia modli się za tego, kto je zranił
— mówił Leon XIV.
Relacje oparte na wzajemnym szacunku
Jak tłumaczył, „taka jest prawdziwa siła, która przynosi ludzkości pokój, ponieważ rodzi relacje oparte na wzajemnym szacunku na wszystkich poziomach: między osobami, w rodzinach, w grupach społecznych i między narodami”.
Nie dąży do partykularnego interesu, lecz do dobra wspólnego; nie chce narzucać własnego planu, lecz przyczynia się do jego kształtowania i realizowania go wraz z innymi
— dodał papież.
W świetle Wielkanocy pozwólmy, by Chrystus nas zadziwił. Pozwólmy, by jego nieskończona miłość do nas przemieniała nasze serca. Kto dzierży broń, niech ją złoży. Kto ma władzę rozpętywania wojen, niech wybiera pokój. Nie pokój narzucany siłą, lecz budowany poprzez dialog. Nie budowany na woli panowania nad drugim, lecz na pragnieniu spotkania z nim
— podkreślił.
„Globalizacja obojętności”
Leon XIV mówił, że przyzwyczajamy się do przemocy, godzimy na nią i obojętniejemy.
Obojętni na śmierć tysięcy ludzi. Obojętni na skutki nienawiści i podziałów, jakie sieją konflikty. Obojętni na konsekwencje gospodarcze i społeczne, które one powodują i które przecież wszyscy odczuwamy
— zaznaczył.
Papież odnotował, że coraz wyraźniej zaznacza się „globalizacja obojętności”, o której mówił jego poprzednik, Franciszek. Przywołał słowa, jakie Franciszek wygłosił w zeszłym roku w wielkanocnym orędziu w przeddzień swojej śmierci: „Jak wiele pragnienia śmierci widzimy każdego dnia w licznych konfliktach, które dotykają różnych części świata!”.
Nie możemy pozostawać obojętni. I nie możemy godzić się na zło
— powiedział Leon XIV.
„Nawracajmy się, przyjmując pokój Chrystusa!”
Podkreślił, że „pokój, który przekazuje nam Jezus, nie jest tym pokojem, który jedynie ucisza oręż, lecz tym, który dotyka i przemienia serce każdego z nas”.
Nawracajmy się, przyjmując pokój Chrystusa! Niech zabrzmi wołanie o pokój, które wypływa z serca
— wezwał papież.
Ogłosił, że w sobotę, 11 kwietnia, na Placu Świętego Piotra odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji pokoju.
Leon XIV zaapelował o porzucenie wszelkiej chęci spierania się, dominacji i władzy oraz o modlitwę o pokój na świecie udręczonym wojnami, naznaczonym nienawiścią oraz obojętnością, które - jak dodał - sprawiają, że „czujemy się bezsilni w obliczu zła”.
Następnie złożył świąteczne życzenia w 10 językach.
Radosnych Świąt Wielkanocnych
— powiedział po polsku.
Na zakończenie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.
Na Placu Świętego Piotra i w jego okolicach zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób.
PAP/Vatican News PL/oprac. Natalia Wierzbicka
