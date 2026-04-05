Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką złożyli Polakom życzenia wielkanocne. Prezydent podkreślił, że Wielkanoc to czas, gdy „głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem”.
W opublikowanym rano nagraniu prezydent stwierdził, że „Chrystus zmartwychwstał i żyje”. Pierwsza dama życzyła, aby „ta radosna nowina napełniła optymizmem i nadzieją wszystkie polskie domy, w naszym kraju i poza jego granicami”.
Nawrocki przytoczył fragment pieśni „Zwycięzca śmierci” i podkreślił, że jej słowami „od pokoleń opisujemy najgłębszą tajemnicę chrześcijaństwa, którą rozważamy w tych świątecznych dniach”.
— powiedział prezydent.
Z okazji świąt wielkanocnych życzymy państwu wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil wypełnionych spokojem i życzliwością
— mówiła małżonka prezydenta.
Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dyngusa. Wesołych świąt
— dodał Nawrocki.
kk/KPRP
