Wielkanocne życzenia Pary Prezydenckiej: Chrystus żyje! Niech ta radosna nowina napełni nadzieją wszystkie polskie domy. WIDEO

autor: KPRP
Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką złożyli Polakom życzenia wielkanocne. Prezydent podkreślił, że Wielkanoc to czas, gdy „głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem”.

W opublikowanym rano nagraniu prezydent stwierdził, że „Chrystus zmartwychwstał i żyje”. Pierwsza dama życzyła, aby „ta radosna nowina napełniła optymizmem i nadzieją wszystkie polskie domy, w naszym kraju i poza jego granicami”.

Nawrocki przytoczył fragment pieśni „Zwycięzca śmierci” i podkreślił, że jej słowami „od pokoleń opisujemy najgłębszą tajemnicę chrześcijaństwa, którą rozważamy w tych świątecznych dniach”.

Głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem

— powiedział prezydent.

Z okazji świąt wielkanocnych życzymy państwu wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil wypełnionych spokojem i życzliwością

— mówiła małżonka prezydenta.

Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dyngusa. Wesołych świąt

— dodał Nawrocki.

