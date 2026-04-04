WIDEO

Przewodniczący KEP na Wielkanoc: Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia nasze serca, nasze rodziny i wspólnoty

Ks. abp Tadeusz Wojda / autor: KEP
Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia nasze serca, nasze rodziny i wspólnoty. Niech przyniesie pokój, którego świat tak bardzo w obecnej godzinie potrzebuje – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w życzeniach z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Życzył wszystkim, aby czas Wielkanocy był okazją do odnowienia wiary, umocnienia nadziei i rozpalenia miłości.

Po czterdziestu dniach przygotowania do świąt paschalnych, z radością stajemy wobec tajemnicy Zmartwychwstania. Radujemy się ze zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela, który pokazuje nam, że zło i śmierć nie mają ostatniego słowa. W poranek wielkanocny rozbrzmiewa w naszych sercach nadzieja silniejsza niż lęk, światło jaśniejsze niż wszelkie ciemności”

– zaznaczył przewodniczący Episkopatu.

Abp Wojda życzył, aby prawda płynąca ze Świąt Wielkanocnych nie pozostała jedynie piękną tradycją czy wzruszającym wspomnieniem, ale stała się żywym doświadczeniem w naszej codzienności.

„Zmartwychwstały Chrystus jest pośród nas – tak jak obiecał – kroczy z nami, umacnia nas w trudnościach, podnosi w chwilach zwątpienia i prowadzi drogą miłości, przebaczenia oraz pokoju. Jego obecność nadaje sens naszym wysiłkom, cierpieniom i radościom”

– wskazał.

„Życzę wszystkim, aby czas świąt był okazją do odnowienia wiary, umocnienia nadziei i rozpalenia miłości” – przekazał abp Wojda. „Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia nasze serca, nasze rodziny i wspólnoty. Niech przyniesie pokój, którego świat tak bardzo w obecnej godzinie potrzebuje”

– życzył przewodniczący KEP.

Na koniec abp Wojda życzył wszystkim pięknych i głębokich spotkań ze Zmartwychwstałym Chrystusem – dziś i w każdym dniu życia.

Biuro Prasowe KEP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych