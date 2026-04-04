Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia nasze serca, nasze rodziny i wspólnoty. Niech przyniesie pokój, którego świat tak bardzo w obecnej godzinie potrzebuje – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w życzeniach z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Życzył wszystkim, aby czas Wielkanocy był okazją do odnowienia wiary, umocnienia nadziei i rozpalenia miłości.
Po czterdziestu dniach przygotowania do świąt paschalnych, z radością stajemy wobec tajemnicy Zmartwychwstania. Radujemy się ze zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela, który pokazuje nam, że zło i śmierć nie mają ostatniego słowa. W poranek wielkanocny rozbrzmiewa w naszych sercach nadzieja silniejsza niż lęk, światło jaśniejsze niż wszelkie ciemności”
– zaznaczył przewodniczący Episkopatu.
Abp Wojda życzył, aby prawda płynąca ze Świąt Wielkanocnych nie pozostała jedynie piękną tradycją czy wzruszającym wspomnieniem, ale stała się żywym doświadczeniem w naszej codzienności.
„Zmartwychwstały Chrystus jest pośród nas – tak jak obiecał – kroczy z nami, umacnia nas w trudnościach, podnosi w chwilach zwątpienia i prowadzi drogą miłości, przebaczenia oraz pokoju. Jego obecność nadaje sens naszym wysiłkom, cierpieniom i radościom”
– wskazał.
„Życzę wszystkim, aby czas świąt był okazją do odnowienia wiary, umocnienia nadziei i rozpalenia miłości” – przekazał abp Wojda. „Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia nasze serca, nasze rodziny i wspólnoty. Niech przyniesie pokój, którego świat tak bardzo w obecnej godzinie potrzebuje”
– życzył przewodniczący KEP.
Na koniec abp Wojda życzył wszystkim pięknych i głębokich spotkań ze Zmartwychwstałym Chrystusem – dziś i w każdym dniu życia.
Biuro Prasowe KEP
