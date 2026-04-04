„W wieku 84 lat zmarł we Włoszech znany katolicki pisarz Vittorio Messori” - poinformowała agencja Ansa. Messori opublikował w 1994 roku wywiad rzekę z papieżem Janem Pawłem II - „Przekroczyć próg nadziei”.
Urodzony w 1941 roku Vittorio Messori, autor książek o Jezusie, Maryi, o Kościele i wierze był uważany za jednego z najważniejszych intelektualistów katolickich. Współpracował z wieloma włoskimi dziennikami, publikował między innymi w „La Stampie” i „Corriere della Sera”.
W 1985 roku wydał głośną książkę „Raport o stanie wiary” - wywiad rzekę z kardynałem Josephem Ratzingerem, wówczas prefektem Kongregacji Nauki Wiary, późniejszym papieżem Benedyktem XVI.
Wyjątkowy wywiad z Janem Pawłem II
Dziewięć lat później wielkim wydarzeniem była publikacja wywiadu Messoriego z Janem Pawłem II „Przekroczyć próg nadziei”.
Zmarły publicysta napisał też między innymi książki: „Opinie o Jezusie”, „Umęczon pod Ponckim Piłatem? Badania nad męką i śmiercią Jezusa” i „Śledztwo w sprawie Opus Dei”, a także „Dlaczego wierzę. Życie jako dowód wiary”.
Tuż po śmierci polskiego papieża w 2005 roku Vittorio Messori napisał: „Jednym z pierwszych zadań nowego papieża będzie beatyfikacja Jana Pawła II”.
„Pozostawia nam wielkie dziedzictwo”
W poruszającym wpisie wybitnego pisarza pożegnał m.in. Antonio Tajani, szef włoskiego MSZ, wicepremier.
Pozostawia nam wielkie dziedzictwo kulturowe. Składam szczere kondolencje jego bliskim
— napisał Tajani.
PAP/X/oprac. Natalia Wierzbicka
