Aranżacje Grobów Pańskich w wielu świątyniach odwołują się do osobistych wyborów człowieka, pytając m.in. o prawdę i sens życia. „Chcieliśmy zaprosić do refleksji nad codziennymi wyborami: czym się kieruje człowiek, podejmując decyzje” – powiedział PAP proboszcz parafii katedralnej ks. Bogdan Bartołd.
Wielka Sobota w Kościele to czas ciszy, milczenia, zadumy i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wierni odwiedzają Groby Pańskie w kościołach, gdzie wystawiony jest Najświętszy Sakrament przysłonięty białą zasłoną. Jest to czas rozważania męki i śmierci Chrystusa.
Refleksja nad codziennymi wyborami
W archikatedrze warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela aranżacja Grobu Pańskiego nawiązuje do sceny sądu Jezusa przed Piłatem, kiedy namiestnik pyta Chrystusa: „czym jest prawda”, zaś zgromadzony za zewnątrz lud: „Czy króla waszego mam ukrzyżować?”.
Sparafrazowaliśmy te słowa umieszczając napis „czy »mojego« króla mam ukrzyżować?”
— powiedział PAP proboszcz parafii katedralnej ks. Bogdan Bartołd.
Człowiek zawsze stoi przed wyborem, co jest dobre. I niestety czasami wybiera to, co jest niewłaściwe. Dlatego w tym roku chcieliśmy zaprosić do refleksji nad codziennymi wyborami: czym się kieruje, podejmując decyzje? Czy kieruje się bezdusznym prawem, zwyczajami, opinią publiczną a może doraźnymi korzyściami? Czy w moich wyborach Bóg ma swoje miejsce?
— wyjaśnił duchowny.
Grób Pański w katedrze polowej WP
Z kolei w katedrze polowej Wojska Polskiego Grób Pański znajduje się w Kaplicy Katyńskiej.
Na prostej, żołnierskiej mogile pośród nazwisk oficerów zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie, leży figura Chrystusa. Jest to nawiązanie do przypadającej 13 kwietnia 86. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
— powiedział PAP rzecznik ordynariatu polowego Krzysztof Stępkowski.
Inspiracją dla Grobu Pańskiego w kościele akademickim św. Anny był tekst z Księgi Powtórzonego Prawa - „Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście”.
W kompozycji dominują różnej wielkości lustra i zwierciadła umieszczone na czarnym tle samolizującym brak witalności, rozpacz czy doświadczenie klęski
— powiedział PAP rektor kościoła akademickiego ks. Mateusz Gawarski.
Znaczenie ludzkiego życia
Jak zaznaczył, „możemy przejrzeć się w tych lustrach i zastanowić: czego dzisiaj jest we mnie więcej - tego, co odbija śmierć czy życie? Staje po stronie śmierci czy po stronie życia?”.
Można poszerzyć kontekst i zastanowić się, na ile w dzisiejszym świecie pełnym niepokoju, w którym trwają wojny i ludzie umierają, troszczę się o każde ludzkie życie, bo jest ono największą wartością
— dodał duchowny.
Znakiem stałości i zakotwiczenia będzie monstrancja z Chrystusem ukrytym pod postacią chleba. Ma nam to przypomnieć, że On wciąż jest obecny w Kościele i żyje, przychodząc w każdej eucharystii
— powiedział ks. Gawarski.
Miłość Boga do człowieka
W pokarmelickim kościele - obecnie seminaryjnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca Grób Pański nawiązuje do orędzia o Bożym Miłosierdziu. W centralnym miejscu obok monstrancji z Najświętszym Sakramentem jest napis z Dzienniczka św. siostry Faustyny „Jezu, ufam Tobie”. Z kolei obok figury Chrystusa stoi krzyż, z którego wychodzą dwa promienie - biały symbolizujący wodę i czerwony znak krwi.
Chcieliśmy zwrócić uwagę, że centralnym wydarzeniem świąt paschalnych nie jest śmierć ale miłość Boga do człowieka. Wielki Piątek jest ważny ale wszyscy czekamy na niedzielę Zmartwychwstania Chrystusa
— powiedział PAP kleryk trzeciego roku Hubert Łuszczyński, który wraz z kolegami ze swojego kursu przygotowywali aranżacje.
Z kolei w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym Grób Pański jest bardzo prosty. W centrum na tle ikony Matki Bożej Bolesnej obejmującej ciało Chrystusa i białych kwiatów ustawiony jest Najświętszy Sakrament.
Grób Pański w bazylice Świętego Krzyża
Przeciwieństwem pod względem artystycznym jest w tym roku Grób Pański w bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu, którego przesłanie nawiązuje do jubileuszu 400. lat istnienia parafii.
Ma on formę tryptyku. W centralnym polu przedstawiony jest sam kościół będący żywym pomnikiem żyjącej wspólnoty wiernych oraz symbol krzyża, który zbiera ludzi z różnych epok i dziejów. Po bokach są postacie związane z utworzeniem parafii w tym m.in. arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Jan Wężyk, który wydał dekret erekcyjny parafii, burmistrza Paweł Zembrzuski za którego czasów i na którego prośbę utworzona została parafia. Obok jest królowa Ludwika Maria Gonzaga, która trzyma świątynię wraz ze św. Wincentym a Paulo. Nawiązujemy w ten sposób do tego, że zaprosiła do Warszawy księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo, którzy do dziś opiekują się bazyliką
— powiedział ks. proboszcz ks. Bartosz Pikul.
Dodał, że na tryptyku jest również postać bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który „traktował ambonę parafii Świętego Krzyża jako ambonę narodową, z której przemawiał w trudnych czasach komunizmu broniąc wolności ojczyzny”.
Z lewej strony tryptyku obraz przedstawia trzy niewiasty. Trudno jednak jednoznacznie powiedzieć, czy zmierzają w kierunku Grobu czy odwrotnie. Symbolizują one tych, którzy przez wieki tworzyli parafię. Z kolei prawa część tryptyku ukazuje pusty grób i wychodzące z niego światło. W ten sposób chcieliśmy ukazać, że tym, który przyciąga ludzi jest Zmartwychwstały Chrystus, który daje życie
— powiedział ks. Pikul.
Zwyczaj nawiedzania grobów w świątyniach nawiązuje do sceny w Nowym Testamencie, kiedy do grobu Jezusa przyszły niewiasty chcące namaścić Jego ciało, a następnie przybyli apostołowie Piotr i Jan.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757241-symbolika-grobow-panskich-zacheca-nas-do-refleksji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.