Każda droga krzyżowa jest drogą nadziei, ponieważ przechodząc po śladach Jezusa pragniemy życia Bożego, świętego - powiedział abp Adrian Galbas na zakończenie 30. Centralnej Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami stolicy. Dodał, że święta Zmartwychwstania nie zaczynają się od Wielkanocnego poranka.
W Wielki Piątek wieczorem ulicami stolicy przeszła Centralna Droga Krzyżowa, którą poprowadził metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Tegoroczne rozważania zatytułowane „Wszyscy jesteśmy cyrenejczykami” przygotował dziennikarz Przemysław Babiarz.
To jest piękne świadectwo wiary Warszawy pobożnej, wierzącej. Warszawy, która wie, że święta Zmartwychwstania nie zaczynają się od wielkanocnego poranka. I dziękuję za świadectwo wiary osobiste każdej i każdemu z was
— powiedział na zakończenie nabożeństwa abp Galbas.
Zaznaczył, że „droga krzyżowa nie jest protestem przeciwko komuś, tylko jest protestem przeciwko sobie samym, a szczególnie przeciwko temu w nas, co jest nieboże, nieświęte, nienawrócone, tego, że jest niepoddane Panu Bogu”.
Metropolita warszawski powiedział także, że „każda droga krzyżowa jest jednocześnie drogą nadziei, ponieważ przechodząc po śladach Jezusa sami pragniemy się jakby zerwać do lotu”.
Chcemy życia takiego, za którym w gruncie rzeczy tęsknimy, którego pragniemy, czyli życia bardzo Bożego, świętego
— dodał.
Zastrzegł, że droga krzyżowa „nigdy nie jest kręceniem się w kółko, tylko zawsze jest drogą w głąb, wzwyż, ku temu, co bardziej”.
Jesteśmy po jej przejściu bardziej skłonni odpowiedzieć Jezusowi na pytanie, które zadał Piotrowi i które zadaje nam po naszym zdradach: Czy kochasz mnie więcej? Czy kochasz mnie bardziej?
— powiedział abp Galbas.
Nabożeństwo rozpoczęła modlitwa „Duszo Chrystusowa”.
Przywołując w rozważaniach wizerunek Chrystusa odbity w całunie z Manoppello Przemysław Babiarz zwrócił uwagę, że „nawet w epoce, w której podważa się wszystko i we wszystko wątpi, w epoce pychy rozumu, nie udaje się wytłumaczyć, jak taki wizerunek mógł powstać w sposób naturalny”.
Przy dziesiątej stacji „Obnażenia Jezusa z szat” przewrotnością nazwał ukazywanie tego co intymne na widok publiczny. Zwrócił uwagę, że jednocześnie „w ramy prywatności zamyka się to co jest święte”.
Kto z nas, uczestnicząc w pogrzebie najbliższej osoby, będąc pogrążonym w smutku, wierzy, że życie ludzkie nie kończy się, ale się zmienia? Kto z nas, w takiej chwili, wierzy w ciała zmartwychwstanie i obcowanie świętych?
— zachęcił przy ostatniej stacji Drogi Krzyżowej.
W nabożeństwie wzięli udział m.in. biskupi pomocniczy archidiecezji warszawskiej - Michał Janocha, Rafał Markowski, a także bp polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
Trasa Centralnej Drogi Krzyżowej
Wierni o godz. 20 wyruszyli sprzed kościoła akademickiego św. Anny na pl. Teatralny, skąd przeszli na pl. Piłsudskiego, a potem Krakowskim Przedmieściem wrócili pod kościół św. Anny. Nabożeństwo zainaugurowała pieśń będąca modlitwą o pokój dla Ukrainy.
Na czele niesiono wielki krzyż. Kolejno nieśli go przedstawiciele różnych środowisk, począwszy od biskupów, księży, poprzez osoby konsekrowane, przedstawicieli służb mundurowych, w tym m.in. straży pożarnej, wojsk terytorialnych i policji. Krzyż nieśli również studenci, przedstawiciele zawodów medycznych, rajcy miejscy oraz członkowie grup i wspólnot aktywnie działających w Kościele, w tym np. Wojownicy Maryi, Żołnierze Chrystusa czy Rycerze Jana Pawła II. Podczas nabożeństwa śpiewano pieśni pasyjne.
Po raz pierwszy drogę krzyżową na ulicach Warszawy zorganizowano w 1994 r.
Wielki Piątek w Kościele katolickim jest dniem upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu – to jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się mszy św. Centrum liturgii wielkopiątkowej stanowi uroczysta adoracja krzyża. Często tego dnia odtwarzane jest całe kalwaryjskie misterium Męki Pańskiej, po którym wierni czuwają przy symbolicznym grobie Jezusa aż do Wielkanocy.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757226-ulicami-warszawy-przeszla-centralna-droga-krzyzowa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.