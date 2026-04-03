Krzyż papieski, który spłonął w Warszawie, zostanie odbudowany! Jego metalowa konstrukcja nie uległa zniszczeniu

Krzyż papieski, który spłonął, zostanie odbudowany / autor: PAP/Leszek Szymańsk
Proboszcz parafii Św. Maksymiliana Kolbego ks. kan. Andrzej Krzesiński, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej zapewnił, że krzyż, który spłonął w Wielki Piątek, zostanie odbudowany.

Na Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego spłonął krzyż, przed którym papież Jan Paweł II odprawił 2 czerwca 1979 na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) pierwszą Mszę świętą w Polsce po objęciu Stolicy Piotrowej.

Akcja gaśnicza

Archidiecezja Warszawska w swoim komunikacie poinformowała, że „pożar został zauważony o godz. 15.25 przez jednego z wiernych”.

Podkreśliła w nim także, że „straż pożarna przyjechała w ciągu około 8 minut”.

Akcja gaśnicza przebiegła szybko i profesjonalnie. Metalowa konstrukcja krzyża nie uległa zniszczeniu

— napisano.

Krzyż zostanie odbudowany

Cytowany w komunikacie proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Krzesiński zapewnił, że „krzyż zostanie odbudowany”.

Dodano, iż „teren jest zabezpieczony, a krzyż zostanie niebawem położony”. Poinformowano także, że pożar nie stanowił zagrożenia dla osób postronnych i nikt nie odniósł obrażeń. Jak wskazano, na razie nie są znane przyczyny pożaru, a sprawę badają służby.

Pożar nie wpłynie na porządek nabożeństw Triduum Paschalnego w parafii Św. Maksymiliana Kolbego

-– zapewniła Archidiecezja Warszawska.

Z kolei kpt. Łukasz Zagdański z miejskiej straży pożarnej przekazał wcześniej PAP, że zgłoszenie na miejscu działało pięć zastępów PSP. A teraz trwa usuwanie blaszanego pokrycia konstrukcji.

Krzyż stoi przed kościołem parafialnym św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ulicy Rzymowskiego 35. Stanął tam po poświęceniu kościoła w 1999 roku. Jest to metalowa konstrukcja obłożona drewnem i obita blachą.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

