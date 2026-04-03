Spłonął krzyż papieski przy Kościele św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie! To pamiątka pierwszej Mszy św. Jana Pawła II w Polsce

Krzyż przy Kościele św. Maksymiliana Kolbego / autor: wPolityce.pl
Przed kościołem św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Rzymowskiego w Warszawie spłonął historyczny krzyż papieski. To pod nim św. Jan Paweł II odprawił pierwszą Mszę Św. podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny - 2 czerwca 1979 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To wtedy papież wypowiedział pamiętne zawołanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Do dramatu doszło dziś, w Wielki Piątek, przed kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Rzymowskiego na warszawskim Mokotowie. Krzyż przed świątynią stanął w płomieniach.

Interwencja służb

Na miejsce błyskawicznie skierowane zostały służby ratunkowe. Po godzinie 16 pożar został wstępnie ugaszony, a na miejscu trwa dogaszanie zarzewi ognia, które mogły pozostać wewnątrz konstrukcji Krzyża.

W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Kpt. Łukasz Zagdański z miejskiej straży pożarnej przekazał, że zgłoszenie o pożarze strażacy dostali ok. godz. 15.30.

Na miejscu działało pięć zastępów PSP. W tej chwili trwa usuwanie blaszanego pokrycia i prawdopodobnie krzyż zostanie zupełnie rozebrany z powodu utraty stateczności

— powiedział strażak.

tt/wPolityce.pl/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

