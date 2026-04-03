Przed kościołem św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Rzymowskiego w Warszawie spłonął historyczny krzyż papieski. To pod nim św. Jan Paweł II odprawił pierwszą Mszę Św. podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny - 2 czerwca 1979 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To wtedy papież wypowiedział pamiętne zawołanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
Do dramatu doszło dziś, w Wielki Piątek, przed kościołem pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Rzymowskiego na warszawskim Mokotowie. Krzyż przed świątynią stanął w płomieniach.
Interwencja służb
Na miejsce błyskawicznie skierowane zostały służby ratunkowe. Po godzinie 16 pożar został wstępnie ugaszony, a na miejscu trwa dogaszanie zarzewi ognia, które mogły pozostać wewnątrz konstrukcji Krzyża.
W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
Kpt. Łukasz Zagdański z miejskiej straży pożarnej przekazał, że zgłoszenie o pożarze strażacy dostali ok. godz. 15.30.
Na miejscu działało pięć zastępów PSP. W tej chwili trwa usuwanie blaszanego pokrycia i prawdopodobnie krzyż zostanie zupełnie rozebrany z powodu utraty stateczności
— powiedział strażak.
tt/wPolityce.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757187-splonal-krzyz-papieski-przy-kosciele-sw-maksymiliana-kolbego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.