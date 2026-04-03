Akademicka Droga Krzyżowa w Warszawie trwa nieprzerwanie od 1994 roku i zadziwia wszystkich, którym nie po drodze iść za Krzyżem Chrystusa. Przed kościołem Świętej Anny w Wielki Piątek o godzinie 20:00 gromadzą się studenci, pracownicy naukowi różnych uczelni i instytutów, młodzież, ale też starsi, którzy od początku jej trwania przychodzą wiernie, co roku stawiają się wieczorem w ten szczególny dzień i idą za Krzyżem Chrystusowym, niezależnie od pogody, sytuacji w kraju i reakcji otoczenia.
Zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiej Impresji filmowej powstałej na kanwie właśnie tej Warszawskiej Akademickiej Drogi Wielkopiątkowej.
Niech biją wszystkie dzwony,
Niech mury murom powtarzają Pieśń Nieśmiertelną,
Jezu, bądź pozdrowiony, bądź uwielbiony,
Choćbym umarł żyć będę …
(Kazimierz Wierzyński)
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757147-oto-wielka-tajemnica-film-o-akademickiej-drodze-krzyzowej
