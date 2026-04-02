Liturgii Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w archikatedrze przewodniczył kardynał Konrad Krajewski, nowy metropolita łódzki. Ogłosił, że poprosił księży z diecezji, by w każdy czwartek udzielali komunii pod dwiema postaciami – chleba i wina.
Kardynał Konrad Krajewski homilię podczas Liturgii Wieczerzy Pańskiej w łódzkiej Archikatedrze poświęcił Eucharystii.
Tajemnica Eucharystii ustanowiona została nie wtedy, kiedy Chrystus triumfował, kiedy wjeżdżał do miasta wśród wiwatującego tłumu, ale w dniu, kiedy był osamotniony i zdradzony przez jednego z uczniów. Jezus ustanowił Eucharystię w dniu cierpienia i ludzkiej samotności
— powiedział.
Służyć, kochać i wspomagać
Nawiązując do Ewangelii św. Jana, podkreślił, że przyjąć Chrystusa to znaczy służyć, kochać, wspomagać drugiego człowieka.
Jezus umył nogi Judaszowi, choć wiedział, że on Go zaraz zdradzi. Nie możemy sobie z tym poradzić, zrozumieć, ale Jezus przyszedł do wszystkich – do chorych, do ubogich, do złodziei, do prostytutek. Obmył nogi także zdrajcy – Judaszowi. Eucharystia wychowuje męczenników, a nie prześladowców, bo kochanie swoich prześladowców to męczeństwo
— powiedział kardynał.
Dodał, że „wyobrażenie naszego Boga to Bóg z miednicą i ręcznikiem, który przychodzi z pokorą, uniżeniem i obmywa nogi uczniom”.
Jeśli przyjmujesz Boga, będziesz służył jak Jezus – miska i ręcznik
— powiedział kardynał.
Wizyta na Ukrainie
Wspomniał swoją podróż do Ukrainy, gdzie dostarczył karetkę w imieniu papieża Franciszka.
Ordynator szpitala zabrał mnie na oddział dziecięcy. Były tam dzieci bez rąk, bez nóg. Błogosławiłem je. Drugi oddział to byli żołnierze z frontu. Zmasakrowani. Trzeci oddział to oddział żołnierzy rosyjskich. I ordynator – grekokatolik – powiedział mi: „Wczoraj operowałem żołnierza, który zgwałcił moją babcię”. To jest Eucharystia. To męczeństwo, służba aż do zaparcia się samego siebie
— powiedział kardynał Krajewski.
Dodał, że kiedy obmywał nogi ludziom, podchodzili także niewierzący i pytali, dlaczego to robi. Dlatego, że Jezus tak robił - odpowiedział.
Chleb i wino
Kończąc homilię, metropolita ogłosił, że tak jak w Wielki Czwartek wierni przyjęli Komunię pod dwiema postaciami (chleba i wina), poprosił księży łódzkiej diecezji, by w każdy czwartek, który jest świętem Eucharystii, Komunia Święta była udzielana pod dwiema postaciami.
Bo kto spożywa Jego Ciało i pije Jego Krew, będzie miał życie wieczne
— zakończył homilię kardynał Krajewski.
Liturgia Wieczerzy Pańskiej
Wieczorna Liturgia Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, pamiątka Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus spożył wraz z apostołami w noc przed swoją śmiercią, rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego – trzydniowe celebracje obejmujące misterium Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego.
Podczas liturgii Kościół wspomina również gest obmycia nóg, który Chrystus wykonał wówczas wobec apostołów. W trakcie wielkoczwartkowej liturgii prezbiter, który przewodniczy mszy św., po homilii obmywa nogi dwunastu osobom. Obrzęd ten nazywa się w liturgii mandatum.
Na zakończenie liturgii kapłan przenosi Najświętszy Sakrament w puszce nazywanej cyborium do kaplicy przechowania, w tradycji polskiej zwanej ciemnicą. Będzie tam przechowywany aż do piątkowej Liturgii Męki Pańskiej.
W tym momencie liturgii Najświętszy Sakrament opuszcza prezbiterium. Po zakończeniu mszy św. następuje obrzęd obnażenia ołtarza. Zabiera się z niego obrus, gasi się świece, zabiera świeczniki i wynosi wszystkie paramenty liturgiczne z prezbiterium.
W Wielki Czwartek w kościołach milkną organy i dzwony, które ponownie zagrają dopiero podczas sobotniej Liturgii Wigilii Paschalnej. Śpiew podtrzymywany jest jedynie przez kantora, bez instrumentów; liturgia podkreśla ciszę i skupienie, w jakie Kościół wchodzi podczas rozważania męki Chrystusa.
W Wielki Czwartek rano sprawowana jest msza krzyżma pod przewodnictwem biskupa. Uczestniczą w niej wszyscy kapłani z diecezji, odnawiając swoje przyrzeczenia. Podczas nabożeństwa święcone są również oleje potrzebne do udzielania sakramentu chorych, jak i sakramentu chrztu św., bierzmowania i święceń kapłańskich.
Adrian Siwek/PAP
