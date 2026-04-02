Polski Papież – Pasterz wiary i mądrości. 21. rocznica śmierci Jana Pawła II zachęca do pewnej refleksji

autor: Fratria
Mijająca 2 kwietnia br. 21. rocznica śmierci Jana Pawła II zachęca do pewnej refleksji i spojrzenia na działalność tego wielkiego Polaka z pozycji świeckich. W pamięci większości z nas zachował się obraz Papieża jako wybitnego kapłana niosącego i rozprzestrzeniającego wiarę w Jezusa Chrystusa.

Tymczasem oprócz działalności religijnej i duszpasterskiej, Jan Paweł II wielokrotnie odnosił się do cywilnych obszarów życia wskazując narodom społeczeństwom i pojedynczym ludziom zagrożenia i wyzwania jakie przynosi współczesny świat.

Tę aktywność odnajdujemy m. in. w 14 papieskich encyklikach ogłoszonych w trakcie pontyfikatu, w których pojawiało się wiele przemyśleń i wskazań dotyczących obszarów życia pozareligijnego. Na potwierdzenie powyższej opinii przypominam kilka z nich:

— w encyklice Redemptor hominis - Odkupiciel człowieka - papież podkreślił niezbywalną godność i wartość każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie czy kulturę;

— w encyklice Laborem exercens - O pracy ludzkiej - zwrócił uwagę na  pierwszeństwo osoby ludzkiej wobec rzeczy i pracy, oraz uprawnienia pracowników i zadania związków zawodowych;

— w encyklice Sollicitudo rei socialis - Troska o sprawy społeczne - zachęcał do angażowania się w kształtowanie stosunków społecznych zgodnie z zasadą solidarności, a nie przez eliminację przeciwników i podziały na wrogie bloki polityczne;

— w encyklice Redemptoris Missio - Misja Odkupiciela - wskazywał, że działalność misyjna powinna przede wszystkim obejmować środowiska imigrantów, skupiska biedy i  społeczeństwa rozwijające się;

— w encyklice Centesimus annus - W setną rocznicę encykliki Rerum Novarum - poświęconej upadkowi systemu komunistycznego i ideologii marksistowskiej, uznając osiągnięcia gospodarcze kapitalizmu, zwrócił uwagę na zagrożenie wartości etycznych, wynikające z zasad liberalizmu;

— w encyklice Veritatis splendor - Blask prawdy - podkreślił nierozerwalny związek między wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą;

— w encyklice Evangelium vitae - Ewangelia życia - broniąc nienaruszalności życia ludzkiego, zdecydowanie wystąpił przeciwko eksperymentom biologicznym i genetycznym na człowieku;

Wspominając naszego wielkiego rodaka nie zapominajmy więc, że oprócz przywództwa religijnego był on wybitnym intelektualistą i humanistą wnoszącym do życia publicznego wartości, na których opiera się zachodnia cywilizacja i z których mogą czerpać wszystkie narody świata.

Wojciech Starzyński

Współtwórca szkolnictwa niepublicznego, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, od roku 2015 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Andrzeju Dudzie. Organizator kilkunastu programów poświęconych polskiej kulturze i najnowszej historii Polski. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących spraw edukacji narodowej, zbioru felietonów „Na drodze do państwa obywateli”, historii oświaty niepublicznej „STO w 15 rozdziałach” oraz trzech tomików wierszy.

