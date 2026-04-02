„W obliczu ludzkości rzuconej na kolana z powodu wielu przykładów brutalności” i zła trzeba uczyć się od Jezusa oddania i służby - powiedział papież Leon XIV podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w Rzymie. W Bazylice Św. Jana na Lateranie papież dokonał tradycyjnego obrzędu obmycia nóg.
W rzymskiej bazylice Leon XIV obmył nogi 12 księżom z diecezji rzymskiej. Jedenastu z nich wyświęcił w zeszłym roku w pierwszym miesiącu swojego pontyfikatu.
Przekraczamy ten próg nie jako obserwatorzy ani nie z przyzwyczajenia, lecz w szczególny sposób włączeni przez samego Jezusa jako zaproszeni na Wieczerzę, podczas której chleb i wino stają się dla nas sakramentem zbawienia
— podkreślił w homilii, mówiąc o rozpoczęciu Triduum Paschalnego.
Jego miłość staje się gestem i pokarmem dla wszystkich, objawiając sprawiedliwość Bożą. W świecie, właśnie tam, gdzie szaleje zło, Jezus miłuje ostatecznie, na zawsze, całym sobą
— dodał.
Papież przypomniał, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus umywał stopy swoim apostołom, mówiąc „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem”.
Przywołał następnie słowa Benedykta XVI o tym, że musimy „wciąż na nowo uczyć się, że wielkość Boga różni się od naszego wyobrażenia o wielkości, ponieważ wciąż pragniemy Boga sukcesu, a nie Boga męki”.
Te słowa trafnie pokazują, że zawsze jesteśmy kuszeni, by szukać Boga, który „nam służy”, który sprawia, że wygrywamy, który jest użyteczny jak pieniądze i władza. Nie rozumiemy natomiast, że Bóg rzeczywiście nam służy, owszem, ale poprzez bezinteresowny i pokorny gest umycia nóg: oto wszechmoc Boga
— podkreślił Leon XIV.
„Jezus daje przykład oddania, służby i miłości”
Jak powiedział, poprzez gest obmycia nóg Jezus „oczyszcza nie tylko nasz obraz Boga z bałwochwalstw i bluźnierstw, które go zabrudziły, ale również nasz obraz człowieka”. To obraz „człowieka, który uważa się za potężnego, gdy panuje, który chce zwyciężyć, zabijając równego sobie, który uważa się za wielkiego, gdy budzi lęk” - dodał papież.
Jezus daje przykład oddania, służby i miłości
— podkreślił, wzywając wierzących, by uczyli się od Jezusa wzajemnej służby.
Zastrzegł zarazem, że „przykładu danego przez Jezusa nie można naśladować dla wygody, niechętnie lub z obłudą, lecz tylko z miłości”.
W obliczu ludzkości rzuconej na kolana z powodu wielu przykładów brutalności uklęknijmy zatem i my jako bracia i siostry uciśnionych
— zachęcił papież.
Po raz pierwszy od 2012 roku, od pontyfikatu Benedykta XVI, msza Wieczerzy Pańskiej odbyła się na Lateranie, w katedrze biskupa Rzymu. Następca Benedykta XVI, Franciszek, wprowadził zwyczaj odprawiania tej mszy w szpitalach, więzieniach, domach opieki, ośrodkach dla migrantów.
Czytaj także
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757110-papiez-leon-xiv-dokonal-tradycyjnego-obrzedu-obmycia-nog
