W Wielki Czwartek łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbattista Pizzaballa odprawił Mszę w Bazylice Grobu Świętego bez udziału wiernych, za zamkniętymi drzwiami. Główne miejsca kultu w mieście są niedostępne dla wierzących z powodu trwającej wojny między USA i Izraelem a Iranem. Jest to efekt ugody z rządem Izraela po skandalu w Niedzielę Palmową, kiedy to izraelska policja zatrzymała kard. Pizzaballę.
Jest napięcie, którego nie możemy ignorować: na zewnątrz drzwi Bazyliki Grobu Świętego są zamknięte. Wojna zamieniła to miejsce w schronienie, wnętrze odcięte od tego, co na zewnątrz i co obciążone jest napięciem. Jesteśmy tutaj jak w łonie pokoju, podczas gdy świat wokół nas jest rozdzierany. Chcielibyśmy móc to wszystko zmienić
— powiedział włoski kardynał w homilii, przytoczonej przez Vatican News.
„Ograniczone ramy modlitewne"
Kardynał Pizzaballa, który odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej, mówił:
Jesteśmy w miejscu, gdzie kamień przypieczętował śmierć. A jednak dziś jesteśmy tu, by świętować życie.
Wcześniej izraelska policja poinformowała, że zatwierdziła „ograniczone ramy modlitewne” dla Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej, który ogłosił, że w obchodach Wielkiego Tygodnia będzie tu uczestniczyć niewielka liczba duchownych i personelu kościelnego - zaznaczyła Associated Press.
Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte po tym, gdy policja wywołała międzynarodowe oburzenie oraz oficjalne protesty, ponieważ w Niedzielę Palmową uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze Jerozolimy wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego na modlitwę powołując się przy tym na względy bezpieczeństwa w związku z irańskim ostrzałem rakietowym.
Łaciński Patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizzaballa i kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Ielpo podczas konferencji prasowej w Jerozolimie poinformowali o ugodzie z rządem Izraela w sprawie nabożeństw Wielkiego Tygodnia.
Ugoda przewiduje, że liturgia Triduum Paschalnego w Bazylice Grobu Świętego z powodów bezpieczeństwa odbędą się przy zamkniętych drzwiach w obecności bardzo niewielu osób. Jedną z przyczyn restrykcji jest to, że w pobliżu świątyni nie ma schronu. Wierni będą mogli łączyć się duchowo, dzięki bezpośrednim transmisjom w internecie. Natomiast pozostałe kościoły Ziemi Świętej będą otwarte, ale uroczystości religijne odbywać się będą zgodnie z wprowadzonymi przez lokalne władze środkami bezpieczeństwa, które różnią się zależnie od regionu. Obowiązek ich przestrzegania należy do proboszczów.
Kard. Pizzaballa powrócił do bezprecedensowego, poważnego incydentu, do którego doszło 29 marca w Niedzielę Palmową, gdy izraelska policja zatrzymała go, gdy wraz z kustoszem o. Ielpo udawali się do Bazyliki Grobu Świętego. Przypomniał, że zdarzenie wywołało oburzenie społeczności międzynarodowej, w tym Białego Domu, a także prezydenta Izraela Jicchaka Herzoga:
Nie jest nasza intencją powracać do tego i wdawać się w polemikę. Chcemy przede wszystkim konstruktywnie patrzeć w przyszłość. Zależy nam, by swobody religijne dotyczyły wszystkich religii, a także by przestrzegane były zasady Status Quo - (XIX-wieczne porozumienie regulujące prawa własności i użytkowania głównych miejsc świętych przez różne wspólnoty chrześcijańskie).
Hierarcha podkreślił, że te fundamentalne zasady, zgodnie z którymi kustosz Ziemi Świętej nie potrzebuje pozwolenia policji, by wejść do Bazyliki Grobu Świętego, nie mogą podlegać jakimkolwiek negocjacjom.
Patriarcha zwrócił uwagę, sytuacja chrześcijan na całym Bliskim Wschodzie staje się coraz trudniejsza, ale na przykład w Libanie czy Syrii jest o wiele gorsza niż w Jerozolimie:
Trzeba na to spojrzeć z tą świadomością i w tej perspektywie. Nie możemy stwarzać wrażenia, że my mamy monopol na cierpienie.
Kard. Pizzaballa i kustosz o. Ielpo ostro potępili wprowadzenie przez izraelski parlament Kneset kary śmierci dla domniemanych terrorystów palestyńskich. „Przyjęliśmy tę decyzję z wielkim bólem. Prowadzi to do dalszej eskalacji wzajemnej nienawiści między Izraelczykami a Palestyńczykami”.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk/vaticannews.va/pl
