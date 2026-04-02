„Eucharystia jest tajemnicą mojego dnia. Nadaje siłę i sens całej mojej działalności w służbie Kościołowi i całemu światu…” — mówił św. Jan Paweł II do młodzieży w 1997 roku. Odszedł równo 21 lat temu. Rocznica jego śmierci przypada w tym roku w Wielki Czwartek – święto Eucharystii i kapłaństwa. Symboliczne i skłaniające do refleksji, bo każdy element tej duchowej rzeczywistości poddany jest dziś wyjątkowo brutalnym atakom. Dziękujmy więc księżom za to, że trwają i wbrew wszystkiemu, pomagają trwać także nam. Zwłaszcza, że nadciąga kolejny wrogi szturm wymierzony w sakramenty.
Co naprawdę stoi za atakiem na Kościół?
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus tajemnicę Eucharystii ujęła wyjątkowo prosto i trafnie: „Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów”. Rozumie to każdy, kto prowadzi zdrowe życie sakramentalne. Nie dziwi więc narastający atak na wszystko, co niesie ludziom wyzwolenie i daje prawdziwą wolność. Kłamliwa nagonka na św. Jana Pawła II trwa od lat. I choć ujawniana systematycznie prawda rozbija w pył oszczerstwa, szkalujący milczą.
Hejt wymierzony w Kościół przybiera coraz bardziej ohydne formy. Mamy już za sobą obrzydliwą kampanię oskarżeń wobec księży, preparowanie afer i nawoływania do apostazji. Próbowano rozkręcić ogólnopolską aferę pedofilską w oparciu o fałszywe oskarżenia. Politycy obecnej koalicji rządzącej Donalda Tuska wykreowali takich oszustów jak Marek Lisiński, który wymyślił żałosną historyjkę o rzekomym molestowaniu, a która stała się mitem założycielskim dalszych działań. Walczące z Kościołem aktywistki jak Zyglewska-Diduszko i Scheuring-Wielgus zawiozły go nawet do papieża Franciszka, by skłonić go do złożenia ubolewań wobec oszusta przed kamerami.
Mimo że ujawnienie prawdy powinno skutkować oczywistym rozstrzygnięciem, festiwal pomówień trwa w najlepsze. Nikt nie prostuje kłamstw, nikt nie przeprasza. Przeciwnie. Atak idzie coraz dalej. Łamane są kolejne granice. Dość powiedzieć, że rok temu właśnie w Wielki Czwartek zatrzymano ks. Michała Olszewskiego, a potem przetrzymywano go ponad pół roku w areszcie śledczym. Nie chroniło go domniemanie niewinności, o które tak uporczywie upomina się minister Żurek w przypadku pedofilów z Koalicji Obywatelskiej.
Szturm oskarżeń i prześladowanie Kościoła idzie coraz dalej. Dotyczy to wszelkich wartościowych inicjatyw katolickich, które służą człowiekowi, budują społeczeństwo, formują tożsamość i pielęgnują pamięć historyczną. Szczególnym przykładem systemowych prześladowań jest Fundacja Lux Veritatis i wszystkie dzieła zainicjowane przez o. Tadeusza Rydzyka.
Nowy front ataku
W ostatnim czasie pojawił się kolejny niebezpieczny obszar ataku. Liberalno-lewicowe media z premedytacją uderzają w egzorcystów, a walczące z Kościołem katolickim organizacje kreują wokół egzorcyzmów narrację grozy i przestępczości, formułując postulat zakazania egzorcyzmowania osób nieletnich. Kilka lat temu pojawiła się już próba zakazu spowiedzi dzieci. W tym samym momencie narasta skala diabelskich uwikłań duchowych, a ludzie popadają we wszelkiego rodzaju uzależnienia w tempie niespotykanym od wieków. A potem te same media załamują ręce nad ogromną skalą depresji i plagą samobójstw, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Duchowa pustka ma oczywiste konsekwencje. Św. Jan Paweł II podczas cytowanego na początku spotkania z młodzieżą w Bolonii podkreślał, że tylko Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie „jest prawdziwą odpowiedzią na życie, której szukacie”. Bez Eucharystii nie ma pełni życia.
Duchowa siła Polski
Nie trzeba sobie wyobrażać, jak straszny byłby świat bez sakramentów. Doskonale wiemy to z historii i doświadczeń. Mamy też świadomość, że nie byłoby sakramentów bez kapłanów. Dlatego trzeba powtórzyć za św. Janem Pawłem II, że „świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych”. Do tej świętości potrzebują naszego wsparcia – ludzkiego, ale i modlitewnego. Dziękujmy więc dziś księżom za to, że wbrew wszystkiemu, trwają i pomagają trwać nam. Życzymy im Bożej siły, wierności i świętości, by mieli czyste serca i mocnego ducha Prawdy. Bo tylko Polska Bogiem silna jest zdolna przetrwać największe dziejowe burze. Mówi o tym także wczorajsza, 370. rocznica ślubów lwowskich, które król Jan Kazimierz złożył przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Oddając w nich opanowany przez Szwedów i Rosję kraj pod opiekę Maryi, uczynił Ją Królową Polski. Odnawialiśmy to zawierzenie później kilka razy w historii. I bez wątpienia tylko dzięki temu zawierzeniu, wciąż potrafimy oprzeć się potężnej chęci zniszczenia polskiej tożsamości.
