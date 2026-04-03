Duże zmiany w Watykanie. Leon XIV mianował nowego dyrektora Departamentu ds. Zasobów Ludzkich Stolicy Świętej

Na zdjęciu papież Leon XIV przewodzący cotygodniowej audiencji generalnej podczas Wielkiego Tygodnia na placu Świętego Piotra w Watykanie / autor: PAP/EPA
Nowa nominacja w Sekretariacie do spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. Papież Leon XIV powierzył kierownictwo Departamentu ds. Zasobów Ludzkich Stolicy Świętej dr Paoli Fanelli, która jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi i sektorze finansowym. Informację ogłoszono 1 kwietnia w biuletynie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Doświadczenie i kompetencje

Nowa dyrektor posiada bogate doświadczenie w obszarze zmian organizacyjnych oraz działalności akademickiej i popularyzatorskiej. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie, specjalizując się w badaniach operacyjnych.

Karierę zawodową rozpoczęła w Accenture, gdzie zajmowała się transformacją organizacyjną oraz przeprojektowaniem procesów zarządzania zasobami ludzkimi w różnych sektorach przemysłu.

Kariera bankowa

Dr Fanelli zdobywała również doświadczenie w sektorze bankowym. Jako program manager w Mediocredito Centrale uczestniczyła w procesie fuzji Banku Sycylii z Sicilcassa.

W 1999 roku objęła stanowisko wicedyrektora generalnego w Cassa di Risparmio di Pescara, gdzie odpowiadała za innowacje w zakresie procesów, zasobów i systemów informatycznych. W 2001 roku dołączyła do grupy BNL BNP Paribas, gdzie pełniła kluczowe funkcje w obszarach zarządzania personelem i zmianami, komunikacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

