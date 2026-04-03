Nowa nominacja w Sekretariacie do spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. Papież Leon XIV powierzył kierownictwo Departamentu ds. Zasobów Ludzkich Stolicy Świętej dr Paoli Fanelli, która jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi i sektorze finansowym. Informację ogłoszono 1 kwietnia w biuletynie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Doświadczenie i kompetencje
Nowa dyrektor posiada bogate doświadczenie w obszarze zmian organizacyjnych oraz działalności akademickiej i popularyzatorskiej. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie, specjalizując się w badaniach operacyjnych.
Karierę zawodową rozpoczęła w Accenture, gdzie zajmowała się transformacją organizacyjną oraz przeprojektowaniem procesów zarządzania zasobami ludzkimi w różnych sektorach przemysłu.
Czytaj także
Kariera bankowa
Dr Fanelli zdobywała również doświadczenie w sektorze bankowym. Jako program manager w Mediocredito Centrale uczestniczyła w procesie fuzji Banku Sycylii z Sicilcassa.
W 1999 roku objęła stanowisko wicedyrektora generalnego w Cassa di Risparmio di Pescara, gdzie odpowiadała za innowacje w zakresie procesów, zasobów i systemów informatycznych. W 2001 roku dołączyła do grupy BNL BNP Paribas, gdzie pełniła kluczowe funkcje w obszarach zarządzania personelem i zmianami, komunikacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
Czytaj także
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/757070-duze-zmiany-w-watykanie-leon-xiv-mianowal-nowego-dyrektora
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.