21 lat temu zmarł papież Jan Paweł II. „Papież Wojtyła odszedł do Domu Ojca o godz. 21:37. Św. Janie Pawle II, módl się za nami!” - czytamy na profilu Konferencji Episkopatu Polski. Wczoraj na Placu św. Piotra odbyło się tradycyjne modlitewne czuwanie. Organizatorami jak co roku byli Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie, a także duszpasterstwa Polaków w Rzymie i w Ostii oraz Watykańska Fundacja Jana Pawła II.
Jan Paweł II zmarł 21 lat temu w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37 w Watykanie. Miał 84 lata. Jego pontyfikat trwał 26 lat.
W tym roku 2 kwietnia przypada w Wielki Czwartek, który otwiera Triduum Paschalne, czas rozważania męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 21 lat temu uroczystości Wielkiego Czwartku w Watykanie po raz pierwszy odbyły się bez udziału Jana Pawła II z powodu jego choroby.
W przesłaniu do kapłanów zapewnił on, że ogląda Mszę w telewizji. Podziękował także za dar i tajemnicę kapłaństwa, nawiązując w ten sposób do swej książki z 1996 r. „Dar i tajemnica”.
Modlę się o to, by w Kościele nie zabrakło świętych kapłanów
— podkreślił.
W tej książce papież wyznał, że „każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka”.
W swoim ostatnim liście do kapłanów na Wielki Czwartek zwrócił uwagę, że kapłaństwo jest służbą.
Życie kapłańskie ma sens, jeśli potrafi on uczynić z siebie dar, oddając się do dyspozycji wspólnoty, służąc każdemu, kto jest w potrzebie
— dodał.
Zwrócił także uwagę na znaczenie ślubu posłuszeństwa, który kapłani składają przy okazji święceń na ręce biskupa.
Z miłości rezygnując nawet z uprawnionych przestrzeni wolności, gdy przyjmuje autorytatywne rozeznanie biskupów, kapłan realizuje w swoim ciele owo »bierzcie i jedzcie«, przez które Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy powierzył siebie samego Kościołowi
— napisał papież.
W ciągu 26 lat swojego pontyfikatu Jan Paweł II pozostawił po sobie ogromny dorobek naukowy, który wciąż pozostaje przez wielu nieodkryty. Ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i napisał 43 listy apostolskie. Fundamentem większości z nich jest nauczanie Soboru Watykańskiego II.
W ceremonii pogrzebowej 8 kwietnia 2005 r. uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw. W Polsce ogłoszono sześciodniową żałobę narodową. Już w dniu pogrzebu wierni na Placu Świętego Piotra wołali „Santo subito” (Święty natychmiast). Beatyfikacji papieża Polaka dokonał 1 maja 2011 r. papież Benedykt XVI, a kanonizacji – 27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek.
Modlitewne czuwanie na Placu św. Piotra
W związku z tym, że rocznica śmierci papieża-Polaka przypada w tym roku w Wielki Czwartek, gdy rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego, tradycyjne modlitewne czuwanie odbyło się w środę. Organizatorami jak co roku byli Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie, a także duszpasterstwa Polaków w Rzymie i w Ostii oraz Watykańska Fundacja Jana Pawła II.
Obecni byli Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski i konsul Bartosz Skwarczyński z Ambasady RP we Włoszech. Na nabożeństwo przybyło kilkuset Polaków mieszkających w Rzymie i turystów z Polski. Modlitwy prowadził były sekretarz św. Jana Pawła II ks. prałat Paweł Ptasznik, obecnie rektor kościoła św. Stanisława w Rzymie.
Ks. prałat Ptasznik: Dziś Jan Paweł II prosiłby o modlitwę o pokój
W wywiadzie dla Vatican News, pytany, co papież-Polak powiedziałby dziś wiernym, ks. prałat Ptasznik wyraził przekonanie, że biorąc pod uwagę toczące się teraz wojny na Bliskim Wschodzie, w Ukrainie i w Afryce, św. Jan Paweł II, podobnie jak podczas swego pontyfikatu, apelowałby o pokój i o modlitwy o pokój, a także o zaangażowanie w tej intencji wszystkich, którzy mogą wpłynąć na tę tragiczną sytuację:
Ale myślę, że również nie pomijałby takich tematów jak życie duchowe, życie rodzinne i życie w ogóle, bo to były tematy, które leżały mu na sercu, a przede wszystkim mówiłby o Chrystusie, którego Mękę będziemy zaraz przeżywać, a potem będziemy się cieszyć z Jego Zmartwychwstania. Ojciec Święty Jan Paweł II kładł duży nacisk na to, żeby to przeżycie Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego, było żywe, w każdym z nas zostawiało ślad w bliskiej relacji z Jezusem, który za nas umarł.
Ambasador Adam Kwiatkowski: przesłanie św. Jana Pawła II jest ponadczasowe i potrzebne
Ambasador w rozmowie z Vatican News wyraził radość, że wznosząc biało-czerwone flagi Polacy przyszli na Plac św. Piotra, by podziękować za ten wielki pontyfikat i życie Karola Wojtyły, za to wszystko, co zrobił dla Polski i dla świata.
Myślę, że w obecnych trudnych czasach trzeba przypominać Jego postać, człowieka, który potrafił wskazywać drogę po pokoju, do świata, w którym wszyscy możemy czuć się bezpieczni i potrzebni. Jego przesłanie jest ponadczasowe i potrzebne także dziś. Nasza obecność tutaj świadczy jak ważna była to postać, jak ważny to był pontyfikat i jaki to był ważny dla nas wszystkich Polak.
Adam Kacprzak/PAP, Piotr Kowalczuk/Vatican News PL
