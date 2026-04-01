Analizy śladów DNA obecnych na Całunie Turyńskim sugerują, że płótno mogło przebywać na Bliskim Wschodzie oraz w środowisku o wysokim zasoleniu, jak okolice Morza Martwego. Badania zespołu kierowanego przez Gianniego Barcaccię z Uniwersytetu w Padwie przynoszą nowe informacje o historii i drodze Całunu.
Ślady ludzi
Analiza materiału genetycznego ujawniła obecność różnych linii DNA pochodzących od osób, które miały kontakt z płótnem. Wśród nich wskazano m.in. haplogrupę H33, „powszechną na Bliskim Wschodzie i częstą wśród Druzów”, a także inne linie spotykane w Europie i Azji.
Badacze odnotowali również wyraźną, prawie 40-procentową obecność śladów genetycznych związanych z Indiami, co może mieć związek z dawnymi kontaktami handlowymi i obiegiem tkanin.
Mikroorganizmy
Naukowcy zbadali także mikroorganizmy obecne na tkaninie.
Odtworzony mikrobiom Świętego Całunu ujawnia bogatą różnorodność mikroorganizmów powszechnie obecnych na ludzkiej skórze, a także społeczności archeonów przystosowanych do wysokiego zasolenia oraz grzybów, w tym pleśni
— wskazano.
Szczególne znaczenie mają archeony halofilne.
Wskazują one na przechowywanie w środowisku zasolonym lub w warunkach magazynowania o wysokim zasoleniu
— wyjaśniono.
Ślady środowiska
Badania wykazały również obecność DNA roślin i zwierząt, m.in. pszenicy, kukurydzy czy bydła. Wskazuje to na wielowiekowy kontakt płótna z różnymi środowiskami oraz jego przemieszczanie się przez różne regiony świata.
Autorzy zwracają uwagę, że różnorodność tych śladów może być związana z historycznymi kontaktami międzykulturowymi oraz kolejnymi etapami przechowywania Całunu.
Historia płótna
Analizy datowania radiowęglowego fragmentów tkaniny wskazują na okres między XV a XVIII wiekiem, co łączy się z pracami naprawczymi prowadzonymi na Całunie.
Choć badania nie rozstrzygają kwestii autentyczności Całunu, dostarczają nowych danych o jego historii i warunkach przechowywania. Wskazują na możliwe związki z Bliskim Wschodem oraz szeroki kontekst kontaktów między różnymi kulturami i populacjami na przestrzeni wieków.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/756985-nowe-badania-calunu-turynskiego-wskazuja-na-bliski-wschod
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.