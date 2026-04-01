W Wielki Piątek w Koloseum Leon XIV sam poprowadzi Drogę Krzyżową i poniesie krzyż przez wszystkich czternaście stacji. Będzie to pierwsza wielkopiątkowa Droga Krzyżowa jego pontyfikatu. Przygotowanie rozważań Papież powierzył ojcu Pattonowi, byłemu kustoszowi Ziemi Świętej.
Informację o wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej w Koloseum podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Rozważania zostaną opublikowane w piątek w południe.
O. Francesco Patton był kustoszem Ziemi Świętej w latach 2016-2025. W tym charakterze wielokrotnie informował świat o cierpieniach chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Dziś należy do franciszkańskiego klasztoru na Górze Nebo w Jordanii.
W ubiegłym roku rozważania Drogi Krzyżowej napisał sam papież Franciszek, który powrócił wówczas do Domu św. Marty po długiej hospitalizacji w Klinice Gemelli. Prowadzenie nabożeństwa w Koloseum Franciszek powierzył swemu wikariuszowi dla rzymskiej diecezji kard. Baldo Reinie.
