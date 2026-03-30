Wczorajszy skandal z udziałem izraelskiej policji, która nie wpuściła kard. Pierbattisty Pizzaballi do Bazyliki w Jerozolimie, odbił się w świecie szerokim echem. Następstwem tego były wątpliwości, co do obchodów Wielkiego Tygodnia. Łaciński patriarchat Jerozolimy i franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej podały, że kwestie uroczystości w Bazylice Grobu Pańskiego zostały rozwiązane.
Łaciński Patriarchat oraz Kustodia Ziemi Świętej potwierdzają, że kwestie związane z obchodami Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Bazylice Grobu Pańskiego zostały omówione i rozwiązane we współpracy z właściwymi władzami
— zaznaczono w komunikacie wydanym w Jerozolimie.
„W porozumieniu z izraelską policją”
W porozumieniu z izraelską policją zapewniony został dostęp przedstawicielom Kościołów, aby mogli odprawiać liturgie i ceremonie i zachować prastare tradycje
— przekazano.
Patriarchat w komunikacie wyraził wdzięczność wobec prezydenta Izraela Icchaka Hercoga za „jego szybką reakcję” i dodał, że „ochrona wolności kultu pozostaje podstawowym i wspólnym obowiązkiem”.
Naturalnie, w świetle obecnego stanu wojny dotychczasowe ograniczenia dotyczące zgromadzeń publicznych pozostają na razie w mocy. W związku z tym kościoły zapewnią transmisje liturgii i modlitw dla wiernych w Ziemi Świętej i na całym świecie
— poinformowano.
Kard. Pizzaballa zatrzymany
W Niedzielę Palmową izraelska policja uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo, oficjalnemu kustoszowi Bazyliki Grobu Pańskiego, wejście do tej świątyni. Patriarchat podkreślił, że taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od wieków.
Watykan dotąd nie skomentował sprawy. Oburzenie incydentem w Jerozolimie wyraziły władze m.in. Włoch, Francji i Hiszpanii.
Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani ogłosił w poniedziałek, że po południu podczas spotkania z ambasadorem Izraela strona włoska wyrazi oburzenie tym, co spotkało kardynała Pizzaballę. „Wolność religijna nigdy nie może być zagrożona” - napisał na platformie X.
28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu.
„Odbędą się w symbolicznej, ograniczonej formie”
Izraelska policja wystosowała komunikat w sprawie.
Ze względu na złożoną sytuację bezpieczeństwa związaną z operacją „Ryczący Lew”, uroczystości, w tym „Święty Ogień”, odbędą się w symbolicznej, ograniczonej formie. Taka koordynacja zapewnia zachowanie wolności religijnej, a jednocześnie naszego wspólnego, podstawowego obowiązku: ochrony życia ludzkiego. W ciągu ostatnich kilku tygodni irańskie pociski i odłamki uderzyły w Stare Miasto. Te ratujące życie ograniczenia są bezpośrednią odpowiedzią na realne i obecne zagrożenie dla wszystkich wiernych
— czytamy w oświadczeniu na portalu X.
Adam Bąkowski/PAP/X
