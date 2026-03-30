„Ubolewamy, że w tak ważnym czasie, jakim jest Wielki Tydzień, chrześcijanie nie mogą modlić się w najważniejszych miejscach historii zbawienia” - czytamy w oświadczeniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które odnosi się do wczorajszej sytuacji z kardynałem Pierbapttistą Pizzaballą oraz ojcem Francesco Ielpo. Zapewniło o modlitwie w intencji zaprzestania przemocy w Ziemi Świętej, która w czasie Wielkiego Tygodnia jest dla chrześcijan kluczowym miejscem kultu.
Izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi oraz kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francescowi Ielpo. Obaj zostali zatrzymani po drodze, kiedy szli tam prywatnie, bez jakichkolwiek oznak procesji czy ceremoniału, i zostali zawróceni – przekazał łaciński patriarchat Jerozolimy w komunikacie.
W odpowiedzi oświadczenie wydali m.in. prezydent Karol Nawrocki, szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas i ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee.
Biskupi zapewnili o modlitwie Kościoła w Polsce
Dziś Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oświadczyło, że solidaryzuje się w pełni z łacińskim patriarchą Jerozolimy kard. Pierbattistą Pizzaballą oraz z kustoszem Ziemi Świętej o. Franceskiem Ielpo.
Ubolewamy, że w tak ważnym czasie, jakim jest Wielki Tydzień, chrześcijanie nie mogą modlić się w najważniejszych miejscach historii zbawienia
— podkreślili członkowie Prezydium KEP w specjalnym oświadczeniu.
Biskupi zapewnili o modlitwie Kościoła w Polsce w intencji pokoju i zaprzestania przemocy w Ziemi Świętej, „która jest szczególnym punktem odniesienia dla wyznawców różnych religii, a w czasie Wielkiego Tygodnia kluczowym miejscem kultu dla chrześcijan różnych denominacji”.
Prosimy Boga o miłosierdzie dla tej umęczonej, cierpiącej ziemi, a dla wszystkich, którzy tam teraz przebywają i doświadczają ograniczeń w wyznawaniu wiary, o dar umocnienia w nadziei i Chrystusowej miłości
— wskazali.
Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee ocenił, że interwencja izraelskiej policji to „niefortunna przesada, która już wywołuje poważne reperkusje w świecie”.
„Zdecydowany sprzeciw” prezydenta Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki wyraził „zdecydowany sprzeciw” wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Jak podkreślił, działania izraelskiej policji są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej.
Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas uznała incydent za „naruszenie wolności religijnej”. Działania izraelskiej policji potępili też m.in. prezydent Francji i premier Hiszpanii.
Prezydent Izraela w rozmowie telefonicznej z łacińskim patriarchą Jerozolimy wyraził wczoraj ubolewanie z powodu – jak to określił – „niefortunnego incydentu” w Jerozolimie, gdy izraelska policja nie dopuściła w niedzielę hierarchy do Bazyliki Grobu Pańskiego.
Wojna rodzi utrudnienia
W minionych dniach kard. Pizzaballa poinformował, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie, w tym tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową. W przesłaniu do wiernych przekazał, że procesja zostanie zastąpiona chwilą modlitwy.
Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, która zazwyczaj odbywała się w Bazylice Grobu Pańskiego, ma się odbyć, gdy pozwoli na to sytuacja. Kościoły pozostaną otwarte, a duszpasterze będą starali się umożliwić wiernym modlitwę i udział w liturgii w dostępnych formach – zaznaczył dostojnik.
28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/756802-stanowisko-prezydium-kep-ws-kard-pizzaballi-ubolewamy
