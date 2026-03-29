„Wierni na całym świecie, nie mogąc przybyć do Jerozolimy, oczekiwali na tę transmisję. Stąd jest to rzecz zupełnie niebywała i można oczekiwać reakcji Stolicy Apostolskiej” – tak dominikanin o. Stanisław Tasiemski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI), w rozmowie z portalem wPolityce.pl skomentował fakt niewpuszczenia do Bazyliki Grobu Pańskiego zwierzchników katolickich w Niedzielę Palmową.
Łaciński Patriarchat Jerozolimy oraz Kustodia Ziemi Świętej informują, że izraelska policja uniemożliwiła patriarsze, kard. Pizzaballi wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego, gdzie mieli celebrować Mszę św. w Niedzielę Palmową. Do tej kwestii nawiązał w rozmowie z portalem wPolityce.pl dominikanin o. Stanisław Tasiemski.
To jest rzeczywiście przypadek dość szczególny i wyjątkowy. Trzeba pamiętać, że w Bazylice Grobu Pańskiego i w innych miejscach świętych obowiązuje status quo. Czyli to nie jest tak, że patriarcha łaciński może przybyć i odprawia Mszę świętą, kiedy zechce, tylko jest to wyraźnie podzielone między Greków prawosławnych, katolików, czy Kościół ormiański. Różne wyznania chrześcijańskie mają wyznaczony czas, kiedy mogą w tych miejscach sprawować liturgię
— wskazał zakonnik.
I ta liturgia miała być też transmitowana, ponieważ w Izraelu trwa wojna, a więc także wierni na całym świecie, nie mogąc przybyć do Jerozolimy, oczekiwali na tę transmisję. Stąd jest to rzecz zupełnie niebywała i można oczekiwać reakcji Stolicy Apostolskiej
— podkreślił o. Stanisław Tasiemski.
Poszanowanie statusu quo
Jak zaznaczył dominikanin, „stosunki wyznaniowe tradycyjnie w Ziemi Świętej, przynajmniej od połowy XIX wieku, czyli jeszcze z czasów osmańskich, wyznaczało pojęcie status quo”.
Określano, jakie wyznanie, w którym miejscu i kiedy odprawia liturgię. Pamiętajmy, że jedną z kwestii bardzo zapalnych między Kościołami a rządem Izraela są kwestie podatkowe, ciągle nierozwiązane, czyli kiedy w 1948 roku powstawało państwo Izrael, to gwarantowało zachowanie statusu quo – tego, co było jeszcze za czasów osmańskich, czyli wyłączenia instytucji chrześcijańskich z opodatkowania, i okazuje się, że z czasem państwo izraelskie wycofało się z tego
— mówił zakonnik.
Co prawda Izrael w 1994 roku nawiązał stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, ale te konkretne kwestie są nieuregulowane i domaganie się obecnie podatków, czy to komunalnych, czy innych podatków, czy inne tego typu represje, po prostu wskazują na to, że Izrael chciałby oczyścić Ziemię Świętą z chrześcijan
— zastrzegł o. Stanisław Tasiemski.
Szczególna wymowa uroczystości w Ziemi Świętej
Dominikanin nawiązał również do kwestii tego, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie — dziś nie odbędzie się tradycyjna procesja z Góry Oliwnej do Jerozolimy, a Mszę Krzyżma w Wielki Czwartek przełożono na później.
Jeżeli chodzi o Mszę Krzyżma, trzeba powiedzieć, że to jest Msza święta sprawowana przez biskupa z kapłanami jego diecezji. Ta Msza jest normalnie sprawowana w Wielki Czwartek rano. Tak się dzieje w wielu katedrach, czasami w niektórych krajach, w inne dni. Kapłani tego dnia odnawiają swoje przyrzeczenia i więź z biskupem. Jest to okazja do spotkania Kościoła lokalnego. Trzeba powiedzieć, że oczywiście Kościół katolicki w pełni respektuje ograniczenia związane z wojną, a więc nie ma publicznych zgromadzeń, nie ma procesji.
— wyjaśnił nasz rozmówca.
Natomiast rozumiemy, że Kościół nastawił się też na to, że będzie to przede wszystkim okazja dla pielgrzymów, którzy nie mogą przybyć, a chcieliby, że będzie mógł transmitować przez media uroczystości liturgiczne, bo one mają w Ziemi Świętej swoją szczególną wymowę. I tutaj chodziło oczywiście o transmisje ze świątyń. To zrozumiałe, że kiedy trwają ostrzały, naloty, nie organizuje się procesji Drogi Krzyżowej, czy innych wydarzeń. Natomiast chodzi o rozsądek. Zresztą stanowisko Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy bardzo jasno krytykuje to, co czynią władze Izraela i wskazuje, że kroki te są nieproporcjonalne do zagrożenia i że nie znajdują żadnego wytłumaczenia i w stanie prawnym, i w zdrowym rozsądku
— zaznaczył o. Stanisław Tasiemski.
wPolityce.pl/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/756748-tylko-u-nas-czy-izrael-zlamal-status-quo-o-tasiemski-wyjasnia
